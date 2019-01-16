Как разорвать порочный круг найма плохих специалистов

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Типичный диалог руководителей предприятий и консультантов о насущных проблемах звучит так:

– Почему у вашей компании низкая рентабельность? – Потому что выручка падает, а себестоимость растет. – А почему падает выручка? – Потому что у нас слабый продукт, рынок неблагоприятный, конкуренты мешают и т. д. – Почему вы не можете справиться с этими негативными факторами? – Потому что не хватает хороших специалистов. – А почему не хватает специалистов? – Потому что мы мало платим. – Почему же вы мало платите? – Потому что у нас низкая рентабельность.

Разговор вернулся к началу. Что же делать, чтобы разомкнуть этот порочный круг?

1. Проверить, на своих ли местах руководители, от которых зависит эффективность бизнеса. Недавний пример: генеральный директор, который по закону несет ответственность за результаты компании, мало интересовался цифрами. Его больше интересовали переговоры и встречи с контрагентами. Другой топ-менеджер компании должен был разработать новую систему мотивации сотрудников, которая бы поддерживала быстрый рост числа новых торговых точек. Этот менеджер, напротив, с радостью нырял в цифры. Потратив четыре месяца на их штудирование, он представил систему, которая не соответствовала задачам: в ней ключевым был показатель среднего чека. Необходимо правильно расставлять людей, использовать их сильные стороны.