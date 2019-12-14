Как работодателям не платить штрафы за сотрудников

Приведу пример: сотрудник на служебном автомобиле припарковался на газоне, возможно, даже не зная, что нарушает закон. Однако штраф за такую парковку зафиксирован Кодексом об административных правонарушениях (КоАП), а регионы могут устанавливать свои штрафы. Согласно ст. 8.25 КоАПа г. Москвы, за парковку на газоне юрлиц ждет штраф в 300 000 руб. Работодатель получил уведомление с этой суммой. Компания удивилась и оспорила нарушение в суде, отказавшись платить штраф. Пока шел процесс, который компания проиграла, истек установленный законом срок оплаты, и организацию привлекли к ответственности еще и за уклонение от исполнения наказания. В соответствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАПа это двукратная сумма штрафа. В итоге заплатить пришлось 900 000 руб. На самом же деле нужно было не оспаривать нарушение, а доказать, что виноват сам работник. Допустим, у него не было распоряжения управлять автомобилем в тот момент. Тогда оштрафовали бы его как физлицо на 5000 руб.