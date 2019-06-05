Как повысить эффективность управления автопарком

Средняя норма прибыли транспортной компании, владеющей 100 большегрузными автомобилями, составляет 5%. Чтобы увеличить прибыль вдвое, руководству компании пришлось бы инвестировать в течение четырех лет около 1 млрд руб. в закупку и обслуживание еще 100 единиц техники. Но такого же результата можно добиться значительно быстрее и дешевле, сделав управление автопарка цифровым. Вот пять способов повысить эффективность управления автопарками с помощью цифровых технологий.

1. Контроль расхода топлива. В переменных издержках на содержание транспортного парка более 50% приходится на топливо. Необоснованный рост расходов на топливо (в том числе из-за распространенной практики хищения бензина водителями) нарушает всю экономику транспортного парка. Речь идет не только о лишних затратах на бензин. Например, чтобы скрыть нецелевое использование топлива, водитель накручивает пробег по одометру. И компания, ориентируясь на неверные данные о пробеге, тратит больше средств на техническое обслуживание транспорта, чем необходимо на самом деле.

Решить проблему помогают датчики расхода топлива. Однако точность измерений зависит от климатических условий. Точность хуже при температурах ниже минус 40 °С, при резком перепаде температур в течение суток, при температурах выше 45 °С, а также при перевозках в условиях бездорожья. Существуют специальные датчики расхода топлива, способные работать в неблагоприятных климатических условиях. Они дороже стандартных, и такой проект потребует значительных инвестиций. Например, установка специальных датчиков на 2000 грузовиков обошлась горнодобывающей компании в $2 млн без учета затрат на техобслуживание.

2. Анализ эффективности использования автопарка. Например, международная логистическая компания меняет машины каждые восемь лет, или через каждые 300 000 км пробега. Получается, что средний показатель пробега машины составляет 37 500 км, что очень мало. Средние показатели для коммерческого транспорта – 170 000 км в год. При низком пробеге увеличивается себестоимость перевозок. Выгоднее привлекать наемный транспорт – либо менять схему логистики, чтобы увеличить пробег и повысить эффективность автопарка. Здесь поможет программное обеспечение, которое собирает данные о каждой машине и оптимизирует распределение нагрузки между машинами автопарка.

3. Контроль сроков доставки и скоростного режима. В частности, перевозка автокомпонентов (бамперов, передних частей кузова, частей подвески) требует строгого соблюдения скоростного режима – не более 50 км/ч. А если по вине перевозчика, сорвавшего сроки поставки, автопроизводитель будет вынужден остановить конвейер, транспортной компании грозят штрафные санкции в несколько миллионов долларов. Поэтому, например, германская логистическая компания в 2018 г. установила навигационные терминалы и систему онлайн-мониторинга транспорта на 200 грузовиков, которые доставляют компоненты на сборочные линии автопроизводителей. Цели проекта – обеспечить контроль условий хранения комплектующих на складе перевозчика, соблюдение скоростного режима и сроков доставки автокомпонентов.

Подобные системы онлайн-мониторинга транспорта применимы и на b2c-рынках. Они позволяют, например, онлайн-ритейлеру, имеющему собственный автопарк, или курьерской службе контролировать время выполнения каждого заказа и выстраивать оптимальный маршрут доставки. В среднем маршрутный лист водителя курьерской службы насчитывает до 20 адресов. Если сэкономить лишь по одной минуте на каждом заказе за день, можно доставить на один заказ больше. То есть перевозчик успеет выполнить больше заказов, не увеличивая автопарк.

4. Контроль манеры вождения. В транспортном бизнесе валовая прибыль на единицу грузовой техники в среднем составляет около 7 млн руб. в год при пробеге 170 000 км. Поломки и ремонты неизбежны, но при бережливом вождении (без резких маневров, резких увеличений и сбросов скорости и проч.) затраты на ремонт автопарка не превысят 3% годовой валовой прибыли. Если же водитель применяет агрессивный стиль вождения, резко разгоняется и тормозит, затраты на ремонт в первый же год эксплуатации машины могут достигать уже 6%. На второй год эксплуатации на ремонт грузовика при бережливом вождении компания потратит не более 4% валовой прибыли – или до 8%, если за рулем лихач. Оценить манеру вождения каждого водителя поможет телеметрия. Система онлайн-мониторинга транспорта позволяет отследить опасные маневры водителей. Водителей-лихачей следует обучить более безопасной манере вождения.

5. Контроль перегрузок. С начала 2019 г. перевозчики начали получать штрафы ГИБДД за превышение допустимой нагрузки на ось транспортного средства. Эти штрафы составляют минимум 150 000 руб. за одну машину. Для больших автопарков такие штрафы разорительны. И чтобы избежать штрафов, перевозчики отправляют в рейс машины с неполной загрузкой – и недополучают выручку. А с помощью программного обеспечения и телематики можно оптимизировать загрузку машин и спрогнозировать возможные штрафы. И при этом сэкономить: по закону при оплате штрафа в 20-дневный срок с даты вынесения постановления полагается скидка в 50%.