Статья опубликована в № 4806 от 30.04.2019 под заголовком: Цифровизация: от слов к делу
Почему цифровая трансформация не дает результатов
Какие ошибки руководителей приводят к провалу проектов
Александр Сухаревски, Управляющий партнёр Digital McKinsey в регионе EEMA, McKinsey & Company
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Руководители понимают первостепенную важность цифровизации, но в подавляющем большинстве случаев это понимание не воплощается в ясный план трансформации процессов и систем управления.
Прошлогодний опрос 500 генеральных директоров, выполненный McKinsey & Company, показал, что технологии могут увеличить прибыль и капитализацию компаний на 30–50%. Однако разрыв между лидерами и теми, кто находится на среднем уровне внедрения новых технологий, значителен и продолжает увеличиваться. Многие корпоративные проекты технологических преобразований не приводят к желаемым результатам. Каких ошибок нельзя совершать?
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