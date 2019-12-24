Как финансистам и бухгалтерам извлечь пользу из новых технологий

2. Подготовка управленческой отчетности. Надо очистить данные, преобразовать их в единый формат, объединить данные из различных источников и поработать над визуализацией. А потом еще несколько раз повторить все описанное выше, если менеджменту потребуется анализ показателей в других разрезах. Excel помогает, но его возможности не бесконечны. На смену Excel пришли системы Business Intelligence, стремительно набирающие популярность в компаниях различных размеров и в различных индустриях. Наиболее трудоемкой частью работы будет описание необходимых показателей, методики их расчета и источников данных. Затем для каждого показателя определяются адресаты и аналитические признаки. И в конце формируется дизайн отдельных экранов. Далее надо настроить дашборды (визуальные панели индикаторов) для менеджмента. По нашему опыту, компании чаще всего настраивают дашборды для контроля в реальном времени дебиторской задолженности, выполнения бюджетных целей по доходам и расходам, мониторинга остатков на банковских счетах и др.