Как финансистам и бухгалтерам извлечь пользу из новых технологий
Руководители финансовых отделов не хотят отставать от моды и внедряют современные цифровые технологии. Но сразу возникает множество препятствий. Проекты затягиваются и не дают ожидаемого эффекта, потому что у руководства финансовой службы нет ясного сценария использования новых технологий, сотрудникам не хватает компетенций (либо желания использовать новые технологии) или у компании вообще нет стратегии цифровизации. Попытки применить цифровизацию к организационному беспорядку (когда накопленные данные недостоверны, а бизнес-процессы не описаны) приводят к цифровому беспорядку.
Не следует пытаться объять необъятное, а надо действовать постепенно, заручившись поддержкой сотрудников и разработав план действий. Вот четыре бизнес-процесса в финотделе и бухгалтерии, которые станут более эффективными благодаря цифровым технологиям.
1. Сбор и агрегирование данных из различных источников. Его можно поручить роботам (RPA). Робот выгрузит данные с сайтов или из корпоративных систем, преобразует в удобный формат и сохранит для дальнейшей обработки. В финансовом отделе роботы успешно выгружают и рассылают банковские выписки, делают сверки, выполняют контрольные процедуры и формируют статистические отчеты. Роботы представлены на рынке как зарубежными, так и российскими разработчиками. Имеет смысл вначале настроить робота на выполнение одного процесса, чтобы продемонстрировать его работу на практике. Стоимость одной лицензии на робота от ведущих иностранных разработчиков составляет около $6000 в год. Приобретение целесообразно, если в вашей организации достаточно рутинной работы для круглосуточной загрузки робота.
2. Подготовка управленческой отчетности. Надо очистить данные, преобразовать их в единый формат, объединить данные из различных источников и поработать над визуализацией. А потом еще несколько раз повторить все описанное выше, если менеджменту потребуется анализ показателей в других разрезах. Excel помогает, но его возможности не бесконечны. На смену Excel пришли системы Business Intelligence, стремительно набирающие популярность в компаниях различных размеров и в различных индустриях. Наиболее трудоемкой частью работы будет описание необходимых показателей, методики их расчета и источников данных. Затем для каждого показателя определяются адресаты и аналитические признаки. И в конце формируется дизайн отдельных экранов. Далее надо настроить дашборды (визуальные панели индикаторов) для менеджмента. По нашему опыту, компании чаще всего настраивают дашборды для контроля в реальном времени дебиторской задолженности, выполнения бюджетных целей по доходам и расходам, мониторинга остатков на банковских счетах и др.