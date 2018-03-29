Три распространенные ошибки в кредитной политике

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Отгрузка продукции с отсрочкой платежа распространена в большинстве стран мира, в том числе в России. Поставщики больше всего любят известную схему «утром – деньги, вечером – стулья», но на конкурентных рынках им приходится предлагать клиентам более мягкие условия. Проблема в том, что на период отсрочки платежа у поставщиков появляется дебиторская задолженность и есть риск, что клиент ее не оплатит (кредитный риск). Согласно недавнему исследованию PwC ведущая роль в управлении финансовыми, в том числе и кредитными, рисками за последние два года перешла от ключевых руководителей компании к сотрудникам, занимающимся контролем (обычно это отделы кредитного или финансового контроля). Из этого следует, что эффективность управления кредитными рисками теперь непосредственно зависит от формулировок в документе, который описывает общие принципы кредитной политики. Обычно такой документ разрабатывает финансовый отдел. Какие ошибки чаще всего допускают компании при разработке кредитной политики?

1. Многие топ-менеджеры до сих пор считают, что цель управления кредитными рисками – снижать эти риски и предотвращать кредитование контрагентов с высокими рисками. Однако уровень кредитного риска – актив, который обязана использовать любая эффективная компания, потому что он позволяет наращивать выручку и долю рынка. А предприятия, которые стремятся свести кредитный риск к нулю и требуют обеспечения, неизбежно проиграют более гибким конкурентам. Кредитная политика должна способствовать росту финансовых показателей компании. Иными словами, важно не добиваться нулевых убытков от списания плохих долгов, а установить такую кредитную политику, при которой убытки от списания плохих долгов будут расти медленнее, чем прибыль от коммерческой деятельности.

2. Некоторые клиенты PwC считают, что решение об отсрочке платежа контрагенту должно приниматься кредитным комитетом. Мол, кредитный комитет – коллегиальный орган руководителей разных служб: финансовой, юридической, коммерческой и безопасности, сообща они будут принимать более качественные решения.