2. Следует заблаговременно уведомить банк о том, что вы зарегистрировались как самозанятый. Еще в 2019 г. ЦБ специальным письмом рекомендовал банкам запрашивать такие сведения, если они заметили признаки поступления профессионального дохода на счета физического лица. Общеизвестно, что типовые перечисления на банковскую карту воспринимаются банком как признак регулярной хозяйственной деятельности. В этом случае в соответствии с законом банк имеет право заблокировать счет. На разблокировку уйдет время. К тому же отказ в проведении платежей или в обслуживании в одном банке существенно осложнит клиенту открытие счетов в других банках.