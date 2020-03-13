Что банки предлагают самозанятым
По данным Федеральной налоговой службы, самозанятых в России уже насчитывается более 500 000 человек, а суммарный доход, полученный ими в 23 регионах, превышает 60 млрд руб. И чем больше будет самозанятых, тем чаще они будут становиться клиентами банков. Что полезно знать самозанятому при обращении в банк?
1. Самозанятый – обыкновенное физическое лицо, и в отношениях с банком он имеет такой же статус, как и любой другой розничный клиент. По закону человек может использовать свои текущие банковские счета для получения доходов от профессиональной деятельности.
Таким образом, если человек решил зарегистрироваться как самозанятый, открывать специальный расчетный счет ему не надо. Принимать деньги можно на любой из имеющихся счетов. Но все же рекомендуется открыть отдельный – чтобы было проще учитывать доходы и контролировать расходы, порождаемые профессиональной деятельностью. Лучше всего открыть счета во всех крупнейших розничных банках. Так вы сделаете свой сервис максимально удобным для клиента. Тем более что переводы денег по номерам телефонов в сторонние банки сейчас платные.
2. Следует заблаговременно уведомить банк о том, что вы зарегистрировались как самозанятый. Еще в 2019 г. ЦБ специальным письмом рекомендовал банкам запрашивать такие сведения, если они заметили признаки поступления профессионального дохода на счета физического лица. Общеизвестно, что типовые перечисления на банковскую карту воспринимаются банком как признак регулярной хозяйственной деятельности. В этом случае в соответствии с законом банк имеет право заблокировать счет. На разблокировку уйдет время. К тому же отказ в проведении платежей или в обслуживании в одном банке существенно осложнит клиенту открытие счетов в других банках.