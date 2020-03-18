Пример из практики: сотрудник несколько месяцев прогуливал работу, а потом обратился в полицию с жалобой, что ему не заплатили зарплату. На допрос вызывали и менеджера по персоналу, и руководителей, зашла речь о привлечении к уголовной ответственности. Однако полиция не знала трудовое законодательство. Она считала, что, если сотрудник не уволен, работодатель обязан платить ему оклад, хотя платить надо за отработанное время. Иначе говоря, если оклад не начислили из-за прогулов и не выплатили, это справедливо.