Когда можно не платить зарплату сотрудникам
По данным Росстата, на 1 февраля 2020 г. работодатели задолжали 33 800 сотрудникам 2,25 млрд руб. зарплаты, что на 6,5% больше, чем на 1 января.
Невыплаченная зарплата и вообще выплаты сотрудникам – самая рискованная тема для работодателей. Каждая небольшая ошибка чревата неприятностями. В декабре прошлого года были приняты поправки в Трудовой кодекс, по которым невыплаченную зарплату можно взыскать с работодателя принудительно без суда, а правом принятия решения о взыскании наделяется инспектор по труду.
Но какие именно вознаграждения считаются невыплаченными? Очевидное нарушение работодателя – когда, например, сотрудник отработал месяц и ему должны были заплатить, но работодатель не заплатил. Но есть и другие ситуации, когда обязательства нанимателя не столь очевидны (следовательно, и нарушения). Допустим, сотрудник уверен, что ему положены премии, или он ездит в командировки и должен получать среднемесячный заработок, а работодатель не платит.
Пример из практики: сотрудник несколько месяцев прогуливал работу, а потом обратился в полицию с жалобой, что ему не заплатили зарплату. На допрос вызывали и менеджера по персоналу, и руководителей, зашла речь о привлечении к уголовной ответственности. Однако полиция не знала трудовое законодательство. Она считала, что, если сотрудник не уволен, работодатель обязан платить ему оклад, хотя платить надо за отработанное время. Иначе говоря, если оклад не начислили из-за прогулов и не выплатили, это справедливо.