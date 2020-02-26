Статья 130 Трудового кодекса (ТК) говорит, что в систему гарантий по оплате труда должны входить меры, повышающие реальное содержание зарплаты. А статья 134 одной из таких мер называет индексацию в связи с ростом потребительских цен. Это почти все, что закон говорит об индексации. Но у индексации богатая судебная история.