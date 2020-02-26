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Почему опасно пренебрегать индексацией зарплат

Выводы из новейшей практики судебных споров между работниками и работодателями
Елена Кожемякина , управляющий партнер BLS

Фонд оплаты труда – одна из основных статей расходов предприятий, и ее увеличение может подорвать стабильность любой компании. Неудивительно, что бизнес не слишком охотно индексирует заработную плату. Но теперь пренебрегать индексацией опасно, как никогда.

Статья 130 Трудового кодекса (ТК) говорит, что в систему гарантий по оплате труда должны входить меры, повышающие реальное содержание зарплаты. А статья 134 одной из таких мер называет индексацию в связи с ростом потребительских цен. Это почти все, что закон говорит об индексации. Но у индексации богатая судебная история. 

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