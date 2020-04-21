Эпидемия изменила привычную рабочую рутину, заставив многие компании пересмотреть формат работы сотрудников. По данным опросов, сейчас минимум каждый третий работник трудится удаленно. В дистанционном режиме все встречи, общение и совместная работа проходят исключительно онлайн. Но недостаточно просто отправить людей домой, выдав им ноутбуки, – нужен четкий план работы и эффективные коммуникации в команде. Общение должно происходить не только письменно и по телефону, но и в видеоформате. По данным американских исследователей Альберта Мехрабьяна и Рэя Бирдвистелла, сигналы, которые мы передаем невербальным путем – тоном голоса, позой, движением глаз и выражением лица, – в сумме составляют 93% общения.