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Почему продуктивная удаленная работа невозможна без видео

Четыре правила для эффективных видеосовещаний
Сергей Хомяков , генеральный директор компании Poly в России и СНГ

Эпидемия изменила привычную рабочую рутину, заставив многие компании пересмотреть формат работы сотрудников. По данным опросов, сейчас минимум каждый третий работник трудится удаленно. В дистанционном режиме все встречи, общение и совместная работа проходят исключительно онлайн. Но недостаточно просто отправить людей домой, выдав им ноутбуки, – нужен четкий план работы и эффективные коммуникации в команде. Общение должно происходить не только письменно и по телефону, но и в видеоформате. По данным американских исследователей Альберта Мехрабьяна и Рэя Бирдвистелла, сигналы, которые мы передаем невербальным путем – тоном голоса, позой, движением глаз и выражением лица, – в сумме составляют 93% общения. 

Но как сделать так, чтобы видеовстречи были такими же эффективными, как личные, а команда не теряла продуктивности? Как правило, люди склонны больше доверять личным встречам, однако есть несколько правил, которые позволяют сделать онлайновые встречи настолько же эффективными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных