Почему продуктивная удаленная работа невозможна без видеоЧетыре правила для эффективных видеосовещаний
Эпидемия изменила привычную рабочую рутину, заставив многие компании пересмотреть формат работы сотрудников. По данным опросов, сейчас минимум каждый третий работник трудится удаленно. В дистанционном режиме все встречи, общение и совместная работа проходят исключительно онлайн. Но недостаточно просто отправить людей домой, выдав им ноутбуки, – нужен четкий план работы и эффективные коммуникации в команде. Общение должно происходить не только письменно и по телефону, но и в видеоформате. По данным американских исследователей Альберта Мехрабьяна и Рэя Бирдвистелла, сигналы, которые мы передаем невербальным путем – тоном голоса, позой, движением глаз и выражением лица, – в сумме составляют 93% общения.
Но как сделать так, чтобы видеовстречи были такими же эффективными, как личные, а команда не теряла продуктивности? Как правило, люди склонны больше доверять личным встречам, однако есть несколько правил, которые позволяют сделать онлайновые встречи настолько же эффективными.