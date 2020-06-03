Четыре вида фишинговых атак, появившиеся во время пандемииКак их распознать и не попасться на уловки злоумышленников
Злоумышленники быстро реагируют на новости и непрерывно адаптируются. Пандемия коронавирусной инфекции стала благодатным информационным поводом для новой волны фишинговых атак. Большое количество разрозненной и часто противоречивой информации о ситуации в стране и мире, введение карантина и самоизоляции, принятые на законодательном уровне правила и ограничения – все это сыграло на руку злоумышленникам и создало благоприятные условия для различных мошеннических схем. Рассмотрим основные новые схемы.
1. Бесплатные тесты на коронавирус. Одна из популярных атак начиналась с предложения пройти бесплатный тест на COVID-19. В нем говорилось, что медработник приедет на дом, чтобы взять кровь на анализ, а в течение суток результаты тестирования придут на почту. Чтобы воспользоваться предложением, нужно было заполнить анкету, указав номер телефона и личные данные. Иногда требовалось ввести номер полиса ОМС, паспортные данные или адрес проживания. Злоумышленники эксплуатировали чувство страха (люди боялись, что уже инфицированы, и опасались выходить из дома), а также жадность (соблазн воспользоваться бесплатным предложением). Таким образом, мошенники собирали базу данных людей с определенными шаблонами поведения.