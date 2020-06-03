1. Бесплатные тесты на коронавирус. Одна из популярных атак начиналась с предложения пройти бесплатный тест на COVID-19. В нем говорилось, что медработник приедет на дом, чтобы взять кровь на анализ, а в течение суток результаты тестирования придут на почту. Чтобы воспользоваться предложением, нужно было заполнить анкету, указав номер телефона и личные данные. Иногда требовалось ввести номер полиса ОМС, паспортные данные или адрес проживания. Злоумышленники эксплуатировали чувство страха (люди боялись, что уже инфицированы, и опасались выходить из дома), а также жадность (соблазн воспользоваться бесплатным предложением). Таким образом, мошенники собирали базу данных людей с определенными шаблонами поведения.