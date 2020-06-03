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Четыре вида фишинговых атак, появившиеся во время пандемии

Как их распознать и не попасться на уловки злоумышленников
Екатерина Рудая , эксперт лаборатории практического анализа защищенности компании «Инфосистемы Джет»

Злоумышленники быстро реагируют на новости и непрерывно адаптируются. Пандемия коронавирусной инфекции стала благодатным информационным поводом для новой волны фишинговых атак. Большое количество разрозненной и часто противоречивой информации о ситуации в стране и мире, введение карантина и самоизоляции, принятые на законодательном уровне правила и ограничения – все это сыграло на руку злоумышленникам и создало благоприятные условия для различных мошеннических схем. Рассмотрим основные новые схемы.

1. Бесплатные тесты на коронавирус. Одна из популярных атак начиналась с предложения пройти бесплатный тест на COVID-19. В нем говорилось, что медработник приедет на дом, чтобы взять кровь на анализ, а в течение суток результаты тестирования придут на почту. Чтобы воспользоваться предложением, нужно было заполнить анкету, указав номер телефона и личные данные. Иногда требовалось ввести номер полиса ОМС, паспортные данные или адрес проживания. Злоумышленники эксплуатировали чувство страха (люди боялись, что уже инфицированы, и опасались выходить из дома), а также жадность (соблазн воспользоваться бесплатным предложением). Таким образом, мошенники собирали базу данных людей с определенными шаблонами поведения. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных