Чем опасны корпоративные службы безопасности

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После выхода на раннюю пенсию у сотрудников правоохранительных органов не так много вариантов профессионального развития. Если не считать предпринимательскую деятельность, преподавание и творчество, то таких путей два. Следователи, дознаватели и сотрудники прокуратуры (как люди, отвечающие за процессуальную сторону взаимоотношений человека и государства) идут в судьи или, что чаще, в адвокаты. Если все складывается хорошо, то очень часто они показывают блестящий результат благодаря богатой профессиональной практике. Но они составляют лишь небольшую часть огромной армии силовиков.

Только в МВД трудится около 1 млн сотрудников. Всего в силовых ведомствах работает около 2,5 млн человек, не считая армии. Точное число следователей назвать трудно, так как данные, например, по ФСБ засекречены. Но это не больше 20% общего списочного состава. С учетом увольняющихся по выслуге лет и уволенных по различным причинам (в том числе привлеченных ранее к уголовной ответственности) образуется большая группа людей, пополняющих ряды сотрудников служб безопасности, охранных предприятий и детективных агентств. При этом все проблемы и пороки силовых структур переносятся на новое место работы.