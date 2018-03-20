Четыре признака, что вас обманывает партнер по бизнесу

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Российского предпринимателя в отпуске видно сразу. Как правило, человек находится постоянно на связи, у него три телефона и хмурое выражение лица. Причина такого поведения очевидна. Бизнесменов беспокоит состояние бизнеса и активов, а также действия деловых партнеров и управляющих. По неофициальным данным, только в 2017 г. половина дел о мошенничестве, возбужденных Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве, были инициированы предпринимателями в отношении бывших деловых партнеров или соучредителей. Каковы объективные признаки, что ваш деловой партнер задумал недоброе?

Незнакомые люди в офисе. Ваш партнер уверяет, что это очень нужные новые партнеры, но вам их не представляют, а сами они предпочитают подальше держаться от вас. Скорее всего, это либо потенциальный покупатель, желающий купить ваш бизнес, либо рейдеры, изучающие объект недружественного поглощения, т. е. вашу собственность.

В столичном строительном холдинге поссорились два партнера, и один решил выдавить другого из бизнеса. Пользуясь неограниченной доверенностью на широкий круг операций, он взял несколько крупных займов, якобы нужных для развития бизнеса, потом обменял их на доли, принадлежавшие компании, и под этим предлогом ввел в состав учредителей новоявленных кредиторов – профессиональных поглотителей бизнеса. Рейдеры при поддержке партнера – инициатора комбинации на общем собрании участников добились исключения из состава учредителей второго партнера. Причина обмана – неосмотрительность соучредителя, выдавшего партнеру доверенность с неограниченными полномочиями.

Неожиданное увольнение ключевых сотрудников. Явный признак планирующегося мошенничества – несогласованная смена одним из партнеров юридического консультанта, бухгалтеров и аудиторов. Это ключевые и самые информированные сотрудники в любой организации. Внезапное увольнение такого человека должно по меньшей мере насторожить предпринимателя. Также следует обратить внимание на быструю замену частного охранного предприятия и службы безопасности. Известен случай, когда службу безопасности девелоперской фирмы заменили за одну ночь. За день до этого на работу в компанию заступили люди с лицензиями частных охранников – официально на должности администраторов. Договор с ними подписал новый заместитель генерального директора по безопасности. Старый был уволен под надуманным предлогом. Нового заместителя, как потом выяснилось, нанял один из бизнес-партнеров.

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