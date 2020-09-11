Денег у венчурных фондов меньше не стало. На сегодняшний день у венчурных фирм США накопилось более $300 млрд для инвестиций в IT-стартапы. Однако число сделок в стартапы ранних стадий в первом полугодии 2020 г. сократилось. Венчурные инвесторы стали консервативнее и предпочитают вкладывать деньги в менее рискованные компании, которые уже преуспевают и растут на своих целевых рынках.