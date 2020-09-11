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Как привлекать инвестиции в кризис

Восемь рекомендаций молодым компаниям
Алекс Лазовский , управляющий партнер венчурного фонда Scale-Up (Кремниевая долина)

Денег у венчурных фондов меньше не стало. На сегодняшний день у венчурных фирм США накопилось более $300 млрд для инвестиций в IT-стартапы. Однако число сделок в стартапы ранних стадий в первом полугодии 2020 г. сократилось. Венчурные инвесторы стали консервативнее и предпочитают вкладывать деньги в менее рискованные компании, которые уже преуспевают и растут на своих целевых рынках.

Сами стартапы тоже стали вымирать – те, чей бизнес был связан с путешествиями, транспортом, микромобильностью, ресторанами и другими сферами, пострадавшими от пандемии и самоизоляции. Однако пошли в рост стартапы в онлайн-образовании, телемедицине и кибербезопасности. Процветает индустрия игр. Но многим стартапам приходится искать другие целевые рынки и бизнес-модели. Сейчас в центре внимания венчурных инвесторов телемедицина, роботизация и автоматизация цепочек поставок и логистики, кибербезопасность, онлайн-образование, финтех, искусственный интеллект в медицине и биотехнологиях.

Что важно знать тем, кто сейчас пытается найти инвестора?

1. Как можно чаще созванивайтесь по видео. Нельзя просто писать письма незнакомым инвесторам – это неэффективно, ваше письмо никто не прочтет. Нужно найти людей, которые вас представят и порекомендуют, помогут организовать встречу. В Кремниевой долине это называется «сделать интро».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных