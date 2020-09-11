Как привлекать инвестиции в кризисВосемь рекомендаций молодым компаниям
Денег у венчурных фондов меньше не стало. На сегодняшний день у венчурных фирм США накопилось более $300 млрд для инвестиций в IT-стартапы. Однако число сделок в стартапы ранних стадий в первом полугодии 2020 г. сократилось. Венчурные инвесторы стали консервативнее и предпочитают вкладывать деньги в менее рискованные компании, которые уже преуспевают и растут на своих целевых рынках.
Сами стартапы тоже стали вымирать – те, чей бизнес был связан с путешествиями, транспортом, микромобильностью, ресторанами и другими сферами, пострадавшими от пандемии и самоизоляции. Однако пошли в рост стартапы в онлайн-образовании, телемедицине и кибербезопасности. Процветает индустрия игр. Но многим стартапам приходится искать другие целевые рынки и бизнес-модели. Сейчас в центре внимания венчурных инвесторов телемедицина, роботизация и автоматизация цепочек поставок и логистики, кибербезопасность, онлайн-образование, финтех, искусственный интеллект в медицине и биотехнологиях.
Что важно знать тем, кто сейчас пытается найти инвестора?
1. Как можно чаще созванивайтесь по видео. Нельзя просто писать письма незнакомым инвесторам – это неэффективно, ваше письмо никто не прочтет. Нужно найти людей, которые вас представят и порекомендуют, помогут организовать встречу. В Кремниевой долине это называется «сделать интро».