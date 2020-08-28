Как понять, сколько стоит стартапШесть принципов оценки, которые облегчат переговоры с инвесторами
Инвестиции – рынок идеальной конкуренции, правильной и справедливой стоимости проектов не существует. Как основатель договорится с фондом или бизнес-ангелом, так и хорошо. Однако есть некоторые общие принципы, знание которых поможет основателям стартапов и инвесторам быстрее прийти к согласию.
1. Оценка куда важнее для инвестора, чем для стартапа. Предположим, через пять лет компания будет продана за 30 млн руб., а сейчас фонд вкладывает в нее 1 млн руб. и решается вопрос об оценке компании после инвестирования: стоит она 5 млн руб. или 10 млн руб. В первом случае фонд за пять лет умножит вложения в 6 раз, получит прекрасную доходность в 43% годовых. А если оценка была 10 млн руб., то утроит – это 24% в год, совсем другое число. Основатель же через пять лет получит либо 24 млн руб., либо 27 млн руб. – и какая, собственно, разница?
2. Стоимость активов стартапа на ранней стадии незначительна. Идеи не патентуются и не стоят ничего. Каждый может взять идею и повторить совершенно бесплатно. Можно воспроизвести программный код, привлечь клиентскую базу за небольшие деньги. Рациональный инвестор оценивает стартап не по тому, что есть сейчас, – это ноль – и не по прогнозам выручки в презентации. Главное – именно основатель, вера в то, что именно этот основатель сможет совершить невозможное.
3. Завышенная оценка хуже заниженной. Если стартап привлечет деньги по нерыночной высокой оценке, отдаст существенно меньшую долю за те же деньги – это проблема, а не экономия. Раунд, скорее всего, не последний, но в следующий раз оценку можно будет только поднимать – показатели-то все выросли, компания растет, теперь она стоит дороже. И изначально узкий круг потенциальных инвесторов сужается еще сильнее – остаются только те, кто готов сильно переплачивать. Может не остаться никого.