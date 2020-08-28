1. Оценка куда важнее для инвестора, чем для стартапа. Предположим, через пять лет компания будет продана за 30 млн руб., а сейчас фонд вкладывает в нее 1 млн руб. и решается вопрос об оценке компании после инвестирования: стоит она 5 млн руб. или 10 млн руб. В первом случае фонд за пять лет умножит вложения в 6 раз, получит прекрасную доходность в 43% годовых. А если оценка была 10 млн руб., то утроит – это 24% в год, совсем другое число. Основатель же через пять лет получит либо 24 млн руб., либо 27 млн руб. – и какая, собственно, разница?