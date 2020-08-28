Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Менеджмент Эксклюзивно по подписке

Как понять, сколько стоит стартап

Шесть принципов оценки, которые облегчат переговоры с инвесторами
Александр Горный , Сооснователь United Investors

Инвестиции – рынок идеальной конкуренции, правильной и справедливой стоимости проектов не существует. Как основатель договорится с фондом или бизнес-ангелом, так и хорошо. Однако есть некоторые общие принципы, знание которых поможет основателям стартапов и инвесторам быстрее прийти к согласию.

1. Оценка куда важнее для инвестора, чем для стартапа. Предположим, через пять лет компания будет продана за 30 млн руб., а сейчас фонд вкладывает в нее 1 млн руб. и решается вопрос об оценке компании после инвестирования: стоит она 5 млн руб. или 10 млн руб. В первом случае фонд за пять лет умножит вложения в 6 раз, получит прекрасную доходность в 43% годовых. А если оценка была 10 млн руб., то утроит – это 24% в год, совсем другое число. Основатель же через пять лет получит либо 24 млн руб., либо 27 млн руб. – и какая, собственно, разница?

2. Стоимость активов стартапа на ранней стадии незначительна. Идеи не патентуются и не стоят ничего. Каждый может взять идею и повторить совершенно бесплатно. Можно воспроизвести программный код, привлечь клиентскую базу за небольшие деньги. Рациональный инвестор оценивает стартап не по тому, что есть сейчас, – это ноль – и не по прогнозам выручки в презентации. Главное – именно основатель, вера в то, что именно этот основатель сможет совершить невозможное.

3. Завышенная оценка хуже заниженной. Если стартап привлечет деньги по нерыночной высокой оценке, отдаст существенно меньшую долю за те же деньги – это проблема, а не экономия. Раунд, скорее всего, не последний, но в следующий раз оценку можно будет только поднимать – показатели-то все выросли, компания растет, теперь она стоит дороже. И изначально узкий круг потенциальных инвесторов сужается еще сильнее – остаются только те, кто готов сильно переплачивать. Может не остаться никого.

Вы видите 30% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных