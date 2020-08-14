Текущий кризис уникален. Его выгодоприобретателями оказались цифровые компании, которые расширили онлайн-активности потребителей. На подъеме индустрии стриминга, онлайн-образование, доставки и другие «бесконтактные решения». Например, китайская образовательная платформа Yuanfudao смогла привлечь в кризис более $1 млрд. Это должно было случиться именно в то время, когда миллионы школьников оказались на дистанционном обучении.