Как стартапу привлечь инвестиции в кризисПять факторов, которые надо учесть
Глобальный экономический кризис изменил жизнь стартапов. Для большинства молодых технологических компаний это первый такой опыт.
Текущий кризис уникален. Его выгодоприобретателями оказались цифровые компании, которые расширили онлайн-активности потребителей. На подъеме индустрии стриминга, онлайн-образование, доставки и другие «бесконтактные решения». Например, китайская образовательная платформа Yuanfudao смогла привлечь в кризис более $1 млрд. Это должно было случиться именно в то время, когда миллионы школьников оказались на дистанционном обучении.
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