Почему не прибыльно бережливое производствоИ как не поклоняться управленческому культу, а реально зарабатывать деньги
Множество руководителей компаний увлечены японскими методами бережливого производства и даже сделали из них культ. Они надеются, что их внедрение принесет компаниям дополнительную прибыль. Однако большинство проектов по внедрению бережливого производства заканчивается провалом: реальный экономический эффект составляет лишь десятые доли процента выручки, не превышая статистической погрешности.
Причина даже не в том, что сотрудники сопротивляются, генеральный директор не поддерживает или у менеджмента недостаточно веры в проект. А в том, что происходит имитация методов бережливого производства и между нею и повышением прибыли завода нет прямой зависимости. Для получения реальной прибыли (а не игры в увеличение прибыли методами бережливого производства) необходимо четко понимать источники прибыли, потенциал и способы ее увеличения.