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Почему не прибыльно бережливое производство

И как не поклоняться управленческому культу, а реально зарабатывать деньги
Алексей Гринин , директор по консалтингу Industry Consulting Ecopsy​

Множество руководителей компаний увлечены японскими методами бережливого производства и даже сделали из них культ. Они надеются, что их внедрение принесет компаниям дополнительную прибыль. Однако большинство проектов по внедрению бережливого производства заканчивается провалом: реальный экономический эффект составляет лишь десятые доли процента выручки, не превышая статистической погрешности.

Причина даже не в том, что сотрудники сопротивляются, генеральный директор не поддерживает или у менеджмента недостаточно веры в проект. А в том, что происходит имитация методов бережливого производства и между нею и повышением прибыли завода нет прямой зависимости. Для получения реальной прибыли (а не игры в увеличение прибыли методами бережливого производства) необходимо четко понимать источники прибыли, потенциал и способы ее увеличения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных