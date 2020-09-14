Причина даже не в том, что сотрудники сопротивляются, генеральный директор не поддерживает или у менеджмента недостаточно веры в проект. А в том, что происходит имитация методов бережливого производства и между нею и повышением прибыли завода нет прямой зависимости. Для получения реальной прибыли (а не игры в увеличение прибыли методами бережливого производства) необходимо четко понимать источники прибыли, потенциал и способы ее увеличения.