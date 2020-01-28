Для повышения эффективности бизнес-процессов, как правило, приходится искать нестандартные пути. На помощь может прийти Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ). Созданная еще в 1940-х гг. советским изобретателем Генрихом Альтшуллером, эта теория использовалась для поиска технических рационализаторских решений. Однако ее основной постулат применим и в бизнесе. Он гласит: задачу необходимо очистить от лишних элементов, ложных ограничений и рассмотреть самые простые варианты решения, не требующие дорогостоящих ресурсов. Вот примеры применения ТРИЗ к задачам бизнеса из реальной практики.