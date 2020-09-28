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Почему удаленная работа пагубна для авторитета руководителей

И что что делать, если вертикальная иерархия власти утратила эффективность
Максим Баранов , управляющий консультант First National Consulting Group

Руководители разного уровня из десятка крупнейших компаний России и Казахстана отметили существенное снижение статуса большинства руководителей в компании уже на второй месяц дистанционной работы.

Для вертикальной структуры управления характерны отношения начальник – подчиненный, лидерство должности, лидерство полномочий. Это родная для большинства российских компаний структура.

И при переходе на дистанционную коммуникацию модель начальник – подчиненный оказалась под угрозой. Участники онлайн-совещаний потеряли долженствующий трепет перед начальством, регламент обсуждений стал нарушаться, проявились осмелевшие оппозиционеры.

Другая причина, почему авторитеты пошатнулись, – исключение из коммуникаций атрибутов власти: отдельного кабинета, дорогой мебели, эшелона секретариата с кофе, дорогого черного автомобиля, отдельного лифта. Вместо этого – только ноутбук и в лучшем случае обстановка элитных апартаментов на заднем плане. Руководителей увидели в домашней обстановке, не защищенными атрибутами власти.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных