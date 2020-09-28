Почему удаленная работа пагубна для авторитета руководителейИ что что делать, если вертикальная иерархия власти утратила эффективность
Руководители разного уровня из десятка крупнейших компаний России и Казахстана отметили существенное снижение статуса большинства руководителей в компании уже на второй месяц дистанционной работы.
Для вертикальной структуры управления характерны отношения начальник – подчиненный, лидерство должности, лидерство полномочий. Это родная для большинства российских компаний структура.
И при переходе на дистанционную коммуникацию модель начальник – подчиненный оказалась под угрозой. Участники онлайн-совещаний потеряли долженствующий трепет перед начальством, регламент обсуждений стал нарушаться, проявились осмелевшие оппозиционеры.
Другая причина, почему авторитеты пошатнулись, – исключение из коммуникаций атрибутов власти: отдельного кабинета, дорогой мебели, эшелона секретариата с кофе, дорогого черного автомобиля, отдельного лифта. Вместо этого – только ноутбук и в лучшем случае обстановка элитных апартаментов на заднем плане. Руководителей увидели в домашней обстановке, не защищенными атрибутами власти.