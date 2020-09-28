Другая причина, почему авторитеты пошатнулись, – исключение из коммуникаций атрибутов власти: отдельного кабинета, дорогой мебели, эшелона секретариата с кофе, дорогого черного автомобиля, отдельного лифта. Вместо этого – только ноутбук и в лучшем случае обстановка элитных апартаментов на заднем плане. Руководителей увидели в домашней обстановке, не защищенными атрибутами власти.