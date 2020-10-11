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Что работодателю надо согласовывать с профсоюзом

Если на предприятии появилась первичная профсоюзная организация
Елена Кожемякина , управляющий партнер BLS

Пандемия и сложная ситуация на рынке труда реанимировали вопросы, которые менеджеры по персоналу спокойно откладывали в долгий ящик. Пожалуй, главной тенденцией стало активное создание профсоюзов. Тема для работодателей непростая, а для сотрудников – спасительная, но только на первый взгляд.

Типичная история последнего времени: компания уведомляет работника о сокращении, он говорит, что вступил в профсоюз и его председатель уже попросил прислать копии локальных актов и далее согласовывать кадровые процедуры. Что делать работодателю?

Профсоюз – отнюдь не формальная структура. У него своя законодательная основа – федеральный закон от 12.01.1996 «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». Главная задача этой организации – защищать трудовые права своих членов. Логично, что в сложных ситуациях, прежде всего при увольнении, сотрудник хочет иметь поддержку и быть уверен в том, что все по закону.

Так что вступление работника в союз или его создание – законное действие. Для компании это ведет к двум вещам: во-первых, надо отвечать на письма и запросы, во-вторых, запрашивать мотивированное мнение профсоюза о кадровых решениях. Но есть нюансы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных