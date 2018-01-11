Суд ликвидировал один из крупнейших независимых профсоюзов России

МПРА зародился на основе старейшего и активнейшего профсоюза автомобильной отрасли – первички на заводе Ford во Всеволожске Игорь Акимов / ТАСС

10 января Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил иск прокурора города о ликвидации профсоюза сотрудников автопредприятий в России – Межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» (МПРА), сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. До сих пор суды ни разу не принимали решений о ликвидации крупных профсоюзов, говорит руководитель международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков. Председатель профсоюза «Новопроф» Иван Милых отмечает, что в регионах бывали такие случаи. Но речь шла о фиктивных конторах, зарегистрированных как первичные профсоюзные ячейки с целью присвоения членских взносов и другого мошенничества.

Поводом для претензий прокуратуры стало членство МПРА в международном профсоюзе IndustriALL, якобы финансировавшем МПРА, передало РАПСИ. «Установлены функции МПРА как иностранного агента. Установлен факт ведения организацией политической деятельности, – цитирует РАПСИ слова представителя прокуратуры в ходе судебного заседания. – Доказаны факт сбора подписей для изменения российского законодательства, а также факт наличия иностранного финансирования». По данным прокуратуры, МПРА получил из-за рубежа более 32 млн руб., передало РАПСИ. Деньги поступили от IndustriALL на оплату обучения активистов МПРА методам борьбы с администрацией предприятий.

«В качестве доводов необходимости ликвидации истец ссылался в том числе на ведение организацией политической деятельности, сбор подписей с целью изменения действующего законодательства, наличие иностранного финансирования», – говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Представитель суда пояснил «Ведомостям», что в исковом заявлении фигурировало только требование о ликвидации МПРА и исключении его из ЕГРЮЛ. Никаких решений о признании МПРА иностранным агентом суд не принимал. В аргументации сторон на заседании могло говориться о признаках иноагента у МПРА, выявить эти признаки – одна из мер прокурорского реагирования, пояснил представитель суда.

Реестр некоммерческих организаций (к ним относятся и профсоюзы) ведет Минюст. В списках министерства МПРА не фигурирует.

Юрист МПРА Ульяна Солнцева пояснила РАПСИ, что названная прокуратурой сумма в 32 млн руб. – это весь доход профсоюза с 2012 г., в том числе членские взносы. От IndustriALL МПРА получил в 2015–2016 гг. 363 000 руб., о чем прокуратуре было известно.

Заплатили за учебу

Речь идет о возврате денег по договору о профсоюзном обучении активистов между МПРА и IndustriALL, говорит присутствовавший на заседании суда руководитель правового управления Конфедерации труда России (КТР, в нее входит МПРА) Олег Бабич. Он указывает на распространенную практику, когда локальные профсоюзы отчисляют международным объединениям часть членских взносов, получая финансирование в виде учебных программ. Да и в том, что локальный профсоюз входит в международное профобъединение, нет ничего незаконного, говорит он.

К тому же МПРА и не скрывал членства в IndustriALL – это указано на сайте профсоюза, отметила Солнцева. «Политической деятельностью профсоюз не занимается, – цитирует ее слова РАПСИ. – А что касается изменения положения Трудового кодекса, у нашего профсоюза, как у любого другого профсоюза, есть полномочия и легальные механизмы подачи законодательных инициатив». Председатель первичной профсоюзной организации МПРА в Калуге Дмитрий Трудовой говорит, что МПРА неоднократно выступал с инициативами о внесении поправок в законы, защищающие права рабочих. Например, профсоюз собирал подписи в пользу изменений в закон «О подготовке к проведению чемпионата мира по футболу – 2018», который давал право задействовать на строительстве спортивных сооружений работников заводов в нерабочее время без оплаты сверхурочных, вспоминает Трудовой.

Решение было принято за два заседания, тогда как обычный спор о восстановлении сотрудника на работе решается за пять заседаний, удивлен Милых. Представитель прокуратуры Санкт-Петербурга от комментариев отказался.

Гроза автопрома

МПРА был основан в 2006 г., он начинался с первичной профсоюзной ячейки на заводе Ford во Всеволожске. И прославился организацией нескольких забастовок на предприятии, парализовавших на время его работу. Профсоюз требовал улучшения условий коллективного договора и добивался уступок от администрации. «Он начинался с двух первичек, а сейчас действует на 16 автозаводах в 40 регионах», – говорит председатель КТР Борис Кравченко. В том числе у профсоюза есть ячейки на «АвтоВАЗе» и калужских автосборочных заводах PSA и Volkswagen. Всего в МПРА сейчас 3000 членов.

Но уже давно МПРА не организовывал никаких громких акций. Кравченко уверяет, что МПРА по-прежнему активный профсоюз. Но кризис повлиял и на него. Профсоюзы теряют членов, а с ними и возможность представлять интересы работников при заключении коллективных трудовых договоров, сетует он.

«У нас со всеми представителями профсоюзов выстроена эффективная коммуникация в рамках правого поля», – сказал представитель Ford Sollers, в который сейчас входит завод во Всеволожске. «Отношения – строго по регламентирующему закону», – отметил только представитель «АвтоВАЗа». Комментировать решение суда и то, как оно повлияет на отношения с профсоюзными активистами и работниками, автопроизводители не стали. Представитель PSA от комментариев отказался, пресс-служба Volkswagen на вопросы «Ведомостей» не ответила.

Основатель и председатель МПРА Алексей Этманов уверяет, что конфликт с прокуратурой начался летом. Ведомство потребовало списки членов профсоюза, но получило отказ. «Мы понимаем, от кого атака, – передает РАПСИ слова Этманова. – Автозаводы, права работников которых мы отстаиваем, хотят узнать, кто из их сотрудников – члены профсоюза».

Под ударом другие профсоюзы

По словам Этманова, ликвидация МПРА не повлияет на профсоюзную работу, поскольку первичные организации – самостоятельные юридические лица, которые могут создать новую организацию.

Судебное решение затронет и другие профсоюзы, уверен Кравченко. С ним согласен и Чиков. По словам Кравченко, в тот же IndustriALL входит один профсоюз из КТР и девять из Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР): «Все под ударом». Если следовать решению суда, то любые предложения профсоюзов, в том числе по реформированию трудового законодательства, можно расценивать как политическую деятельность, недоумевает представитель ФНПР.

Чиков уточнил, что закон позволяет прокуратуре обращаться с требованиями ликвидации НКО в случае грубых нарушений закона. Но в законах не описано точно, какие нарушения НКО считаются достаточными для ликвидации, а какие – нет, добавляет он. Чиков предполагает, что прокуратура в исковом заявлении могла привести множество различных оснований – например, что МПРА своевременно не подал заявление о включении в реестр иноагентов, несмотря на наличие иностранного финансирования.

Кравченко уверяет, что МПРА оспорит решение суда в вышестоящих инстанциях. Но на время тяжбы деятельность МПРА будет парализована, сетует он. С точки зрения соответствия букве закона решение Санкт-Петербургского суда законно, говорит Чиков. Он допускает, что добиться пересмотра решения не удастся.