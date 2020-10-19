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Как понять, что в компании что-то не ладно

Как вовремя заметить признаки мошенничества
Александр Тарасенко , партнер отдела форензик, департамент консалтинга КПМГ в России и СНГ​ ​

Когда руководитель сталкивается с проблемой, он должен всегда держать в голове, что она могла быть создана не объективными сложностями, а недобросовестными действиями коллег и третьих лиц. Действительно ли оборудование устарело, бухгалтерская система выдает ошибки и не может дать требуемые данные, сотрудники IT-отдела недостаточно квалифицированны или вагоны для перевозки продукции обоснованно отбракованы? Вполне возможно, что вы просто не владеете ситуацией, потому что вас намеренно дезинформируют.

Если длительная проблема, о которой вам без устали говорят, на самом деле возникла из-за сговора и мошенничества, рано или поздно вы упустите контроль или будете терять больше, чем можете себе позволить.

Но заметить признаки мошенничества не так уж и трудно, если проявить настойчивость и наблюдательность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных