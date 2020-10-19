Как понять, что в компании что-то не ладноКак вовремя заметить признаки мошенничества
Когда руководитель сталкивается с проблемой, он должен всегда держать в голове, что она могла быть создана не объективными сложностями, а недобросовестными действиями коллег и третьих лиц. Действительно ли оборудование устарело, бухгалтерская система выдает ошибки и не может дать требуемые данные, сотрудники IT-отдела недостаточно квалифицированны или вагоны для перевозки продукции обоснованно отбракованы? Вполне возможно, что вы просто не владеете ситуацией, потому что вас намеренно дезинформируют.
Если длительная проблема, о которой вам без устали говорят, на самом деле возникла из-за сговора и мошенничества, рано или поздно вы упустите контроль или будете терять больше, чем можете себе позволить.
Но заметить признаки мошенничества не так уж и трудно, если проявить настойчивость и наблюдательность.