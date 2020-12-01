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Пять способов сэкономить при закупках

Каким потенциалом обладают малоценные и разовые закупки
Сергей Кузьмин , менеджер практики консультационных услуг по оптимизации закупок PwC в России

Закупочные подразделения компаний вкладывают значительные средства в основные направления расходов, но 80% поставщиков, на которых приходится 20% расходов (tailspend, разовые и малоценные закупки) остаются малоизученными и имеют высокие резервы для оптимизации. Трудность оптимизации пула «хвостовых» закупок заключается в большом количестве поставщиков, маленьких размерах затрат и очевидном, на первый взгляд, отсутствии экономии масштаба – не ясно, на чем именно сосредоточить внимание при оптимизации.

Согласно принципу Парето, у большинства организаций примерно 80% расходов покрывается за счет 20% поставщиков и, наоборот, 20% затрат приходятся на длинный хвост поставщиков (80% общей численности поставщиков), причем на закупки у каждого из них по отдельности компания тратит мало средств. Как правило, компании с относительно эффективной службой снабжения фокусируются на ограниченном круге стратегических поставщиков, которые поставляют большую часть товаров или услуг, причисляя большое количество мелких поставщиков к второстепенным. Когда длина хвоста определена, следующим шагом будет анализ его состава, чтобы определить лучший подход к управлению им.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных