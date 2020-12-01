Согласно принципу Парето, у большинства организаций примерно 80% расходов покрывается за счет 20% поставщиков и, наоборот, 20% затрат приходятся на длинный хвост поставщиков (80% общей численности поставщиков), причем на закупки у каждого из них по отдельности компания тратит мало средств. Как правило, компании с относительно эффективной службой снабжения фокусируются на ограниченном круге стратегических поставщиков, которые поставляют большую часть товаров или услуг, причисляя большое количество мелких поставщиков к второстепенным. Когда длина хвоста определена, следующим шагом будет анализ его состава, чтобы определить лучший подход к управлению им.