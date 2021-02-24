Как уволить сотрудника за нарушенияСколько взысканий нужно выносить, чтобы увольнение было законным
По данным исследований, в 2020 г. почти у половины сотрудников заметно снизилась трудовая мотивация, а значит, и продуктивность. Работодателям остается, по сути, лишь одно: применять дисциплинарные взыскания и увольнять за виновные действия. Это возможно лишь при правильной процедуре и не за первый проступок. Но как правильно указать сотруднику на дверь?
Почти никогда нельзя расторгнуть договор после первого нарушения. Трудовой кодекс (ТК) дает перечень грубых проступков, после которых возможно увольнение. В их числе прогул, появление в состоянии опьянения, подложные документы, утрата доверия и т. д. Но в судебной практике немало случаев, когда суды восстанавливали человека после увольнения за прогул с формулировкой «руководствуясь принципами гуманизма». То есть суды полагают, что сотруднику надо дать возможность исправиться.