2. Если компания закрывает одно подразделение в регионе, но не все, речь пойдет о сокращении штата на основании п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК. Важно полностью соблюсти процедуру. Прежде всего, надо уведомить людей за два месяца до даты закрытия. Если у компании есть вакансии в данном регионе – в других магазинах или административном офисе, – обязательно предложите их. Причем лучше сделать это несколько раз. А предлагать ли работу в другой местности или нет, зависит от внутренних документов компании. Если такое правило есть в коллективном договоре, придется сообщать о вакансиях в соседних городах.