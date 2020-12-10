Как поступить с сотрудниками, закрывая офис, магазин или филиалЧтобы потом не оспаривать жалобы на незаконные увольнения
В пандемию закрылось множество предприятий, сотни тысяч людей остаются без работы. Хотя причины объективны, люди так или иначе винят в своих бедах работодателей. Поэтому службам персонала, как никогда, важно соблюдать законы и правильно общаться с сотрудниками при закрытии филиала, магазина или офиса.
Вот компания закрывает несколько точек продаж, в одном регионе закрывается единственный офис, в другом останутся другие офисы. Как действовать?
1. Наиболее гуманный сценарий – сохранить персонал. Если сотрудники ценны и вы хотите продолжить с ними отношения, можно перевести их в другие подразделения, магазины или офисы. Но надо помнить, что перевод – дело добровольное. Сотрудник может отказаться от вашего предложения. И тогда речь зайдет о расторжении трудового договора на основании ст. 77 Трудового кодекса (ТК), ведь сотрудник не согласен с изменениями условий труда.
2. Если компания закрывает одно подразделение в регионе, но не все, речь пойдет о сокращении штата на основании п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК. Важно полностью соблюсти процедуру. Прежде всего, надо уведомить людей за два месяца до даты закрытия. Если у компании есть вакансии в данном регионе – в других магазинах или административном офисе, – обязательно предложите их. Причем лучше сделать это несколько раз. А предлагать ли работу в другой местности или нет, зависит от внутренних документов компании. Если такое правило есть в коллективном договоре, придется сообщать о вакансиях в соседних городах.