Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Менеджмент Эксклюзивно по подписке

Как поступить с сотрудниками, закрывая офис, магазин или филиал

Чтобы потом не оспаривать жалобы на незаконные увольнения
Елена Кожемякина , управляющий партнер BLS

В пандемию закрылось множество предприятий, сотни тысяч людей остаются без работы. Хотя причины объективны, люди так или иначе винят в своих бедах работодателей. Поэтому службам персонала, как никогда, важно соблюдать законы и правильно общаться с сотрудниками при закрытии филиала, магазина или офиса.

Вот компания закрывает несколько точек продаж, в одном регионе закрывается единственный офис, в другом останутся другие офисы. Как действовать?

1. Наиболее гуманный сценарий – сохранить персонал. Если сотрудники ценны и вы хотите продолжить с ними отношения, можно перевести их в другие подразделения, магазины или офисы. Но надо помнить, что перевод – дело добровольное. Сотрудник может отказаться от вашего предложения. И тогда речь зайдет о расторжении трудового договора на основании ст. 77 Трудового кодекса (ТК), ведь сотрудник не согласен с изменениями условий труда.

2. Если компания закрывает одно подразделение в регионе, но не все, речь пойдет о сокращении штата на основании п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК. Важно полностью соблюсти процедуру. Прежде всего, надо уведомить людей за два месяца до даты закрытия. Если у компании есть вакансии в данном регионе – в других магазинах или административном офисе, – обязательно предложите их. Причем лучше сделать это несколько раз. А предлагать ли работу в другой местности или нет, зависит от внутренних документов компании. Если такое правило есть в коллективном договоре, придется сообщать о вакансиях в соседних городах.

Вы видите 36% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных