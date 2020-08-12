Между тем работодатель в такой ситуации действует не против правил. Простой может возникнуть по экономическим или организационным причинам. Снижение продаж и загрузки – веский аргумент. Это произошло не по вине сотрудника, и 2/3 своей зарплаты он все равно обязан получить. Другое дело, что нет правил оформления. Практика показывает, что чаще всего оформляется приказ, в котором указываются начало и окончание режима или условие для его завершения. Нельзя забывать и о том, что это именно временная мера для нормализации ситуации. Логика увольняемого тоже понятна. Более того, в случае спора с работником обосновывать введения ограничений должна именно компания. В свое время об этом заявил Верховный суд РФ в постановлении пленума от 17.03.2004 № 2.