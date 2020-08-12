Чем опасно увольнение работника после простояОшибки, которые приводят работодателя в суд
Коронавирус заставил работодателей искать способы снижать издержки. Но много вариантов Трудовой кодекс не дает: по факту можно выбирать между режимом неполного времени и простоем. Хотя иногда приходится и сокращать штат. Но сокращение – процедура долгая: минимум два месяца. А если объемов для работы сейчас нет? Отсюда и стала появляться комбинация – отправить в простой, а затем расторгнуть трудовой договор. Законно ли это?
Начну с того, что о простое в Трудовом кодексе упоминается всего два раза. Статья 72.2. формулирует его как временную приостановку работы по экономическим, техническим или организационным причинам. А статья 157 уточняет, как оплачивать простой. Но нюансов применения режима нет, оттого работодатели, сотрудники и суды трактуют его каждый по-своему.
За последнее время мы изучили несколько похожих ситуаций. Компания объявляет режим простоя, уведомляет об этом персонал, но некоторые работники с документом не согласны. Выясняется, что сотрудников планируют в конечном счете сократить, и люди активно отстаивают свою позицию. Заключается она в следующем: предприятие должно обосновать простой и стараться как можно скорее его завершить, а не избавляться от людей разными способами.
Между тем работодатель в такой ситуации действует не против правил. Простой может возникнуть по экономическим или организационным причинам. Снижение продаж и загрузки – веский аргумент. Это произошло не по вине сотрудника, и 2/3 своей зарплаты он все равно обязан получить. Другое дело, что нет правил оформления. Практика показывает, что чаще всего оформляется приказ, в котором указываются начало и окончание режима или условие для его завершения. Нельзя забывать и о том, что это именно временная мера для нормализации ситуации. Логика увольняемого тоже понятна. Более того, в случае спора с работником обосновывать введения ограничений должна именно компания. В свое время об этом заявил Верховный суд РФ в постановлении пленума от 17.03.2004 № 2.