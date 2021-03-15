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Как повысить зрелость закупок

Сначала оценив текущее состояние службы снабжения
Максим Витвицкий , менеджер практики по оказанию консультационных услуг в области оптимизации закупок PwC в России

Успешные компании системно совершенствуют свои закупочные службы, получая экономию, повышая прозрачность и привлекая максимально благонадежных поставщиков. Как руководству компании понять, насколько они зрелы и что нужно предпринять для повышения их зрелости?

Закупочные функции могут иметь один из пяти уровней зрелости:

1. Становление. Этот уровень характерен для недавно созданных и быстро растущих компаний, в которых закупки не являются ключевым направлением, например IT-компаний, адвокатских контор, провайдеров интернет-услуг. Закупки может проводить подразделение, которое является их инициатором. Однако при увеличении объемов закупок возникают риски роста расходов и непрофильной нагрузки на сотрудников.

2. Стандартизация. На этом уровне происходит стандартизация и регламентирование процессов, включая управление запасами и движением материально-технических ресурсов. Применяется базовое планирование потребностей. Служба закупок становится самостоятельным подразделением, появляются первые эффекты экономии от проведения конкурентных процедур и консолидации объемов. Сокращаются трудозатраты подразделений, для которых закупки не являются основной деятельностью. Компании внедряют базовые функции регистрации договоров, размещения заказов, оперативного мониторинга запасов МТР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных