1. Становление. Этот уровень характерен для недавно созданных и быстро растущих компаний, в которых закупки не являются ключевым направлением, например IT-компаний, адвокатских контор, провайдеров интернет-услуг. Закупки может проводить подразделение, которое является их инициатором. Однако при увеличении объемов закупок возникают риски роста расходов и непрофильной нагрузки на сотрудников.