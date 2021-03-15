Как повысить зрелость закупокСначала оценив текущее состояние службы снабжения
Успешные компании системно совершенствуют свои закупочные службы, получая экономию, повышая прозрачность и привлекая максимально благонадежных поставщиков. Как руководству компании понять, насколько они зрелы и что нужно предпринять для повышения их зрелости?
Закупочные функции могут иметь один из пяти уровней зрелости:
1. Становление. Этот уровень характерен для недавно созданных и быстро растущих компаний, в которых закупки не являются ключевым направлением, например IT-компаний, адвокатских контор, провайдеров интернет-услуг. Закупки может проводить подразделение, которое является их инициатором. Однако при увеличении объемов закупок возникают риски роста расходов и непрофильной нагрузки на сотрудников.
2. Стандартизация. На этом уровне происходит стандартизация и регламентирование процессов, включая управление запасами и движением материально-технических ресурсов. Применяется базовое планирование потребностей. Служба закупок становится самостоятельным подразделением, появляются первые эффекты экономии от проведения конкурентных процедур и консолидации объемов. Сокращаются трудозатраты подразделений, для которых закупки не являются основной деятельностью. Компании внедряют базовые функции регистрации договоров, размещения заказов, оперативного мониторинга запасов МТР.