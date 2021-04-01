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Как правильно закрыть бизнес

У предпринимателя есть три варианта – какой выбрать?
Максим Солнцев , председатель правления СДМ-банка

Считается, что малый бизнес живет в среднем три года. Но пандемия грозит скорректировать и этот срок. Количество закрытых в 2020 г. юрлиц в 2,4 раза превысило число вновь созданных, что является худшим показателем за последние 18 лет, подсчитала FinExpertiza. В России ежегодно закрываются сотни тысяч компаний. Мы собрали рекомендации для предпринимателей, как правильно закрывать бизнес. 

Часто предприниматели вынуждены вести бизнес с невысокой рентабельностью, иногда – с долгами, сталкиваться с профессиональным выгоранием и с высокой трудоемкостью операций. В последний год все трудности усугубились из-за пандемии. Допустим, собственники взвесили все «за» и «против» и пришли к решению, что бизнес все-таки следует закрыть. Индивидуальному предпринимателю для этого достаточно подать заявление в налоговый орган, уплатить госпошлину, сдать отчетность в Пенсионный фонд и снять с учета кассовый аппарат. Для закрытия компании существует несколько способов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных