Часто предприниматели вынуждены вести бизнес с невысокой рентабельностью, иногда – с долгами, сталкиваться с профессиональным выгоранием и с высокой трудоемкостью операций. В последний год все трудности усугубились из-за пандемии. Допустим, собственники взвесили все «за» и «против» и пришли к решению, что бизнес все-таки следует закрыть. Индивидуальному предпринимателю для этого достаточно подать заявление в налоговый орган, уплатить госпошлину, сдать отчетность в Пенсионный фонд и снять с учета кассовый аппарат. Для закрытия компании существует несколько способов.