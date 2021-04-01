Как правильно закрыть бизнесУ предпринимателя есть три варианта – какой выбрать?
Считается, что малый бизнес живет в среднем три года. Но пандемия грозит скорректировать и этот срок. Количество закрытых в 2020 г. юрлиц в 2,4 раза превысило число вновь созданных, что является худшим показателем за последние 18 лет, подсчитала FinExpertiza. В России ежегодно закрываются сотни тысяч компаний. Мы собрали рекомендации для предпринимателей, как правильно закрывать бизнес.
Часто предприниматели вынуждены вести бизнес с невысокой рентабельностью, иногда – с долгами, сталкиваться с профессиональным выгоранием и с высокой трудоемкостью операций. В последний год все трудности усугубились из-за пандемии. Допустим, собственники взвесили все «за» и «против» и пришли к решению, что бизнес все-таки следует закрыть. Индивидуальному предпринимателю для этого достаточно подать заявление в налоговый орган, уплатить госпошлину, сдать отчетность в Пенсионный фонд и снять с учета кассовый аппарат. Для закрытия компании существует несколько способов.