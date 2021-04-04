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Какие сложности отделам персонала создают вахтовики

Нюансы оформления вахт, сверхурочных и возмещения ущерба из-за опозданий
Елена Кожемякина , управляющий партнер BLS

В нашей стране вахтовым способом трудятся сотни тысяч человек, численность вахтовиков растет по мере освоения Крайнего Севера. Но такой режим работы создает немало рисков для предприятий. Начнем с того, что режим работы на вахте, как и сменный график, необходимо оформлять на весь учетный период времени – чаще всего на полгода или год. Это основано на ст. 301 Трудового кодекса (ТК), которая формулирует два первых правила: график работы на вахте утверждается с учетом мнения профсоюзной организации (если она есть в компании), а о новом режиме необходимо сообщить сотрудникам за два месяца до введения его в действие.

Специальных требований к графику нет, но в нем стоит указать главные технические параметры для вахтовой работы: учетный период, начало и окончание смены, ее продолжительность, время для отдыха, условия оплаты и т. д. Все это нужно, чтобы четко отрегулировать трудовые отношения и быть готовыми к возможным спорам с сотрудниками.

Однако нельзя планировать график сверх установленного рабочего времени и выходных. Другими словами, в него нельзя включать сверхурочные и ненормированный труд. Более того, не разрешено планировать и работу ночью, если это не согласовано в трудовом договоре с сотрудником. А если человек готов к ночному труду, он приравнивается к дневному. То есть продолжительность работы не сокращается и норма часов не уменьшается.

Один из важнейших нюансов связан именно с продолжительностью вахты. Она не должна быть больше одного месяца, а ежедневная смена не должна длиться более 12 часов. Все, что больше, – это сверхурочный труд с особыми правилами оплаты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных