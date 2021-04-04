Какие сложности отделам персонала создают вахтовикиНюансы оформления вахт, сверхурочных и возмещения ущерба из-за опозданий
В нашей стране вахтовым способом трудятся сотни тысяч человек, численность вахтовиков растет по мере освоения Крайнего Севера. Но такой режим работы создает немало рисков для предприятий. Начнем с того, что режим работы на вахте, как и сменный график, необходимо оформлять на весь учетный период времени – чаще всего на полгода или год. Это основано на ст. 301 Трудового кодекса (ТК), которая формулирует два первых правила: график работы на вахте утверждается с учетом мнения профсоюзной организации (если она есть в компании), а о новом режиме необходимо сообщить сотрудникам за два месяца до введения его в действие.
Специальных требований к графику нет, но в нем стоит указать главные технические параметры для вахтовой работы: учетный период, начало и окончание смены, ее продолжительность, время для отдыха, условия оплаты и т. д. Все это нужно, чтобы четко отрегулировать трудовые отношения и быть готовыми к возможным спорам с сотрудниками.
Однако нельзя планировать график сверх установленного рабочего времени и выходных. Другими словами, в него нельзя включать сверхурочные и ненормированный труд. Более того, не разрешено планировать и работу ночью, если это не согласовано в трудовом договоре с сотрудником. А если человек готов к ночному труду, он приравнивается к дневному. То есть продолжительность работы не сокращается и норма часов не уменьшается.
Один из важнейших нюансов связан именно с продолжительностью вахты. Она не должна быть больше одного месяца, а ежедневная смена не должна длиться более 12 часов. Все, что больше, – это сверхурочный труд с особыми правилами оплаты.