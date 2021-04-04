В нашей стране вахтовым способом трудятся сотни тысяч человек, численность вахтовиков растет по мере освоения Крайнего Севера. Но такой режим работы создает немало рисков для предприятий. Начнем с того, что режим работы на вахте, как и сменный график, необходимо оформлять на весь учетный период времени – чаще всего на полгода или год. Это основано на ст. 301 Трудового кодекса (ТК), которая формулирует два первых правила: график работы на вахте утверждается с учетом мнения профсоюзной организации (если она есть в компании), а о новом режиме необходимо сообщить сотрудникам за два месяца до введения его в действие.