Лучшая стратегия для начинающего предпринимателя – делать бизнес с минимальными затратами и смотреть, насколько удачны эти попытки. Но при открытии магазина следует автоматизировать основные бизнес-процессы сразу. Актуальные остатки товара и запасы, контроль расходов, клиентская база и высокая скорость выставления счетов – этот набор знаний нужен, чтобы торговая точка не прогорела. А накопленные данные позволят анализировать ликвидность товаров, определять сезонность спроса и сумму среднего чека, принимать решения о ценообразовании и т. д.