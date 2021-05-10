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Как автоматизировать магазин с минимальными затратами

Советы начинающим предпринимателям, собирающимся заняться торговлей
Аскар Рахимбердиев , сооснователь облачного сервиса «Мойсклад»

Лучшая стратегия для начинающего предпринимателя – делать бизнес с минимальными затратами и смотреть, насколько удачны эти попытки. Но при открытии магазина следует автоматизировать основные бизнес-процессы сразу. Актуальные остатки товара и запасы, контроль расходов, клиентская база и высокая скорость выставления счетов – этот набор знаний нужен, чтобы торговая точка не прогорела. А накопленные данные позволят анализировать ликвидность товаров, определять сезонность спроса и сумму среднего чека, принимать решения о ценообразовании и т. д.

Магазину, который только открылся, нужны онлайн-касса вместе с программным обеспечением для печати чеков, складской учет, бухгалтерский учет.

Минимальный набор для автоматизации учета и продаж состоит из следующих компонентов:

онлайн-касса, фискальный накопитель (плюс подключение к оператору фискальных данных);

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных