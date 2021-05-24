2. Подход к оценке заемщика. Банку всегда было важно понимать капитализацию клиента, сейчас же этот критерий становится основным. Главный вопрос, который задают себе банки перед принятием решения: «Что станет с этой компанией, если вдруг завтра опять произойдет локдаун?» Какое время компания сможет оставаться на плаву, если будет новая волна ограничений, которая затронет этот бизнес? Теперь банки станут глубже анализировать кредитные риски, оценивать все активы клиента, смотреть счета, движение денег, изучать все особенности бизнеса. Важно, в собственности ваш офис либо производственные помещения или в аренде. Банк изучит, что произошло с вашей компанией в прошлый локдаун. Если вам пришлось закрыть часть бизнеса, принесли ли прибыль те направления, которые продолжили функционировать? Если прибыли нет, а только убыток, желательно, чтобы он не превышал капитал компании. Если у бизнеса или собственников есть ликвидные активы, это может быть потенциальным залогом при кредитовании.