Как COVID-19 изменил отношения банков и малого бизнесаИ у кого сегодня есть хорошие шансы получить кредит
С начала пандемии прошло больше года, бизнес в целом начал оправляться от шока и готов работать по новым форматам и правилам. Мы проанализировали, какие изменения пандемия внесла в отношения кредитных организаций с клиентами и как бизнесу сейчас общаться с банками, чтобы повысить шансы на получение кредита. Так что же изменилось?
1. Коммуникации с клиентом. Работая удаленно, все по достоинству оценили электронные способы связи, возможность общаться с помощью видеоконференций и подписывать документы дистанционно. Личных встреч, по нашим оценкам, стало примерно вдвое меньше по сравнению с тем, что было до пандемии. Для компаний это не всегда хорошо, так как перед принятием решения о выдаче кредита всегда лучше, если менеджеры банка не только посмотрят документы, но и обсудят с клиентом лично все возникающие вопросы.
Поэтому, даже если визит не обязателен, лучше приехать в банк лично. Еще лучше, если специалисты банка приедут на производство и увидят, как все работает, – это повысит ваш шанс на получение кредита. Личные контакты в ваших же интересах.
2. Подход к оценке заемщика. Банку всегда было важно понимать капитализацию клиента, сейчас же этот критерий становится основным. Главный вопрос, который задают себе банки перед принятием решения: «Что станет с этой компанией, если вдруг завтра опять произойдет локдаун?» Какое время компания сможет оставаться на плаву, если будет новая волна ограничений, которая затронет этот бизнес? Теперь банки станут глубже анализировать кредитные риски, оценивать все активы клиента, смотреть счета, движение денег, изучать все особенности бизнеса. Важно, в собственности ваш офис либо производственные помещения или в аренде. Банк изучит, что произошло с вашей компанией в прошлый локдаун. Если вам пришлось закрыть часть бизнеса, принесли ли прибыль те направления, которые продолжили функционировать? Если прибыли нет, а только убыток, желательно, чтобы он не превышал капитал компании. Если у бизнеса или собственников есть ликвидные активы, это может быть потенциальным залогом при кредитовании.