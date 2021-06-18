Очевидно, что никто не будет трудиться в компании вечно. Это правило полностью относится и к удаленной работе. Но есть нюансы, которые надо обязательно учесть при увольнении работника, выполняющего трудовые обязанности в удаленном режиме. Связаны они с законом о дистанционном труде и новой главой 49.1 Трудового кодекса (ТК), которая действует с этого года. Из-за них компании могут попасть в тупик. Как же расторгать договор с удаленным сотрудником?