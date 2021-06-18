Как расторгнуть трудовой договор с дистанционным сотрудником
Очевидно, что никто не будет трудиться в компании вечно. Это правило полностью относится и к удаленной работе. Но есть нюансы, которые надо обязательно учесть при увольнении работника, выполняющего трудовые обязанности в удаленном режиме. Связаны они с законом о дистанционном труде и новой главой 49.1 Трудового кодекса (ТК), которая действует с этого года. Из-за них компании могут попасть в тупик. Как же расторгать договор с удаленным сотрудником?
Базовые основания для увольнения описывает самая первая фраза ст. 321.8 ТК: «Помимо иных оснований, предусмотренных настоящим кодексом <...>» Это значит, что расторгнуть договор с удаленным сотрудником можно по тем же самым причинам, что и с офисным или производственным персоналом. Не важно, какой режим дистанционной работы используется: постоянный, временный или комбинированный.
То есть возможно увольнение по собственному желанию, соглашению сторон или инициативе работодателя, например при сокращении штата. Так же применяются и наказания за проступки: взыскания с дальнейшим увольнением. С одним исключением – прогул нельзя применять к дистанционным сотрудникам. Но процедура в целом не отличается от порядка действий для тех, кто трудится на рабочем месте.
Но в ТК содержатся два дополнительных основания для расторжения договора с удаленным работником. Первое – невыход на связь с работодателем без уважительной причины в течение двух дней, второе – изменение места выполнения трудовых обязанностей, если из-за этого человек не может делать свою работу надлежащим образом. Но как именно классифицировать и оформлять такие ситуации, закон не уточняет.