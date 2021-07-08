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Как работодателю отказаться от отраслевого соглашения

Советы юриста, что нужно предпринять
Елена Кожемякина , управляющий партнер BLS

Риски в сфере трудовых отношений поджидают работодателей с разных сторон. Но если базовые изменения в Трудовом кодексе (ТК) и других законах всегда на слуху, специфичные нормы часто остаются вне зоны внимания, слабо регулируются и часто приводят к спорам. Например, конфликты с профсоюзами. С ними напрямую связана еще одна непростая тема – отраслевые соглашения. Их соблюдать работодатель тоже должен, как и ТК. Чтобы внезапно не получить штрафы, надо ответить на три главных вопроса: кто и как участвует в соглашениях, что это дает компаниям и сотрудникам и можно ли отказаться от участия.

История вопроса берет начало с указа президента РСФСР № 212 от 15.11.1991. Этот документ установил, что соглашения могут подписываться при участии органов власти, объединений работодателей и профсоюзов. Позднее тема закрепилась в ст. 45 ТК, где говорится о различных видах соглашений, а самыми популярными из них стали отраслевые.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных