Риски в сфере трудовых отношений поджидают работодателей с разных сторон. Но если базовые изменения в Трудовом кодексе (ТК) и других законах всегда на слуху, специфичные нормы часто остаются вне зоны внимания, слабо регулируются и часто приводят к спорам. Например, конфликты с профсоюзами. С ними напрямую связана еще одна непростая тема – отраслевые соглашения. Их соблюдать работодатель тоже должен, как и ТК. Чтобы внезапно не получить штрафы, надо ответить на три главных вопроса: кто и как участвует в соглашениях, что это дает компаниям и сотрудникам и можно ли отказаться от участия.