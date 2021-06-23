В постановлениях и указах не конкретизировано, о какой именно торговле идет речь. Поэтому компаниям придется пересмотреть все свои коды экономической деятельности по ОКВЭД. Если в них что-то соответствует списку отраслей из постановлений, вакцинацию стоит провести. Даже если это не основной, а дополнительный код деятельности. Скажем, у вас указана оптовая торговля запчастями: ключевое слов «торговля» тут есть, вакцинацию надо считать обязательной.