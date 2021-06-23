Обязательная вакцинация: что делать работодателямВправе ли они наказывать сотрудников, не желающих делать прививку
В середине июня власти Москвы и Подмосковья ввели обязательную вакцинацию сотрудников в некоторых отраслях экономики. Вслед за ними дополнительные правила ввели еще несколько регионов. Все это стало следствием новой вспышки заболеваемости COVID-19.
На основании постановлений главных санитарных врачей работодатели должны до 15 июля привить 60% сотрудников первым компонентом вакцины (или однокомпонентной прививкой) и до 15 августа – вторым компонентом. А еще нужно усилить информационно-разъяснительную работу.
Постановления обозначили сферы деятельности (торговля, салоны красоты, питание, транспорт и т. д.), определили долю работников. Нарушения отнесли к ст. 6.3 КоАПа – со штрафом до 1 млн руб. и остановкой деятельности на срок до трех месяцев. А как конкретно выполнить эти правила и на что опираться, пояснений нет. Как действовать работодателям?
В постановлениях и указах не конкретизировано, о какой именно торговле идет речь. Поэтому компаниям придется пересмотреть все свои коды экономической деятельности по ОКВЭД. Если в них что-то соответствует списку отраслей из постановлений, вакцинацию стоит провести. Даже если это не основной, а дополнительный код деятельности. Скажем, у вас указана оптовая торговля запчастями: ключевое слов «торговля» тут есть, вакцинацию надо считать обязательной.