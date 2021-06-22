Собянин заявил о достижении эффекта от массовой вакцинации через 2-3 месяца

По данным оперативного штаба на 22 июня, в Москве за последние сутки выявили 6555 новых случаев коронавируса, 3458 человек выздоровели, 86 — умерли. Это максимум смертей с начала пандемии. Всего в городе зарегистрировано более 1,3 млн случаев заражения и свыше 21 тыс. летальных исходов. По суточному приросту и общему числу случаев коронавируса Москва занимает первое место среди регионов России.