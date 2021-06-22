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Собянин заявил о достижении эффекта от массовой вакцинации через 2-3 месяца

Ведомости

Для достижения результатов от массовой вакцинации граждан в Москве потребуется еще два-три месяца, заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

«Количество записей на вакцинацию возросло в 4-5 раз. Прививочные пункты в поликлиниках, павильонах «Здоровая Москва» и торговых центрах работают на полную мощность. Но понятно, что массовая вакцинация – дело небыстрое. Чтобы она начала давать результат, потребуется еще два-три месяца», — сообщил Собянин.

Московский мэр охарактеризовал ситуацию с заболеваемостью коронавирусом как очень сложную: в больницах находится свыше 14 тыс. тяжело больных людей, а система здравоохранения работает с полной мобилизацией своих возможностей.

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«Вместе с тем, решение главного санитарного врача об обязательной вакцинации работников отдельных отраслей начинает приносить первые результаты», — добавил он.

По словам Собянина, на сегодняшний день количество москвичей, получивших хотя бы первый компонент вакцины, превысило 2 млн человек.

По данным оперативного штаба на 22 июня, в Москве за последние сутки выявили 6555 новых случаев коронавируса, 3458 человек выздоровели, 86 — умерли. Это максимум смертей с начала пандемии. Всего в городе зарегистрировано более 1,3 млн случаев заражения и свыше 21 тыс. летальных исходов. По суточному приросту и общему числу случаев коронавируса Москва занимает первое место среди регионов России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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