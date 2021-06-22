Собянин заявил о достижении эффекта от массовой вакцинации через 2-3 месяца
Для достижения результатов от массовой вакцинации граждан в Москве потребуется еще два-три месяца, заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.
«Количество записей на вакцинацию возросло в 4-5 раз. Прививочные пункты в поликлиниках, павильонах «Здоровая Москва» и торговых центрах работают на полную мощность. Но понятно, что массовая вакцинация – дело небыстрое. Чтобы она начала давать результат, потребуется еще два-три месяца», — сообщил Собянин.
Московский мэр охарактеризовал ситуацию с заболеваемостью коронавирусом как очень сложную: в больницах находится свыше 14 тыс. тяжело больных людей, а система здравоохранения работает с полной мобилизацией своих возможностей.
«Вместе с тем, решение главного санитарного врача об обязательной вакцинации работников отдельных отраслей начинает приносить первые результаты», — добавил он.
По словам Собянина, на сегодняшний день количество москвичей, получивших хотя бы первый компонент вакцины, превысило 2 млн человек.
По данным оперативного штаба на 22 июня, в Москве за последние сутки выявили 6555 новых случаев коронавируса, 3458 человек выздоровели, 86 — умерли. Это максимум смертей с начала пандемии. Всего в городе зарегистрировано более 1,3 млн случаев заражения и свыше 21 тыс. летальных исходов. По суточному приросту и общему числу случаев коронавируса Москва занимает первое место среди регионов России.