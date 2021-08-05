Ноу-хау – самый распространенный вид объектов интеллектуальной собственности, оно есть практически у любой компании. Фактически это секреты деятельности компании, которые имеют определенную ценность для сторонних лиц (прежде всего конкурентов). Ноу-хау не нужно регистрировать, не требуется заполнять никаких форм, платить пошлины и т. п. Защита прав на него требует минимальных издержек. Но у этого удобства и простоты есть оборотная сторона – доказать права на ноу-хау сложно. Как же предприятиям сберечь производственные секреты?