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Как сберечь секреты производства

Затраты на защиту ноу-хау минимальны, но нужны особый документооборот и организационные меры
Валерий Нарежный , советник юридической фирмы «Городисский и партнеры»​

Ноу-хау – самый распространенный вид объектов интеллектуальной собственности, оно есть практически у любой компании. Фактически это секреты деятельности компании, которые имеют определенную ценность для сторонних лиц (прежде всего конкурентов). Ноу-хау не нужно регистрировать, не требуется заполнять никаких форм, платить пошлины и т. п. Защита прав на него требует минимальных издержек. Но у этого удобства и простоты есть оборотная сторона – доказать права на ноу-хау сложно. Как же предприятиям сберечь производственные секреты?

Юридически информация, которая может называться ноу-хау, должна обладать четырьмя следующими признаками:

1. Она касается результатов научно-исследовательской деятельности или способов ведения бизнеса.

2. В силу неизвестности сторонним лицам она имеет коммерческую ценность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных