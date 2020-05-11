Кому принадлежат плоды удаленной работы — работнику или работодателюГрядет волна судебных споров между авторами и компаниями
Пандемия коронавируса изменила бизнес-процессы во многих компаниях, спровоцировав и новые проблемы. Одной из таких проблем, способных доставить в будущем большие неприятности компаниям из инновационных отраслей, является сохранение за работодателем прав на объекты интеллектуальной собственности, созданные в период удаленной работы сотрудников.
Суть проблемы такова. Исключительное право на служебное произведение (результаты интеллектуальной деятельности), созданное наемным работником в соответствии с его трудовыми обязанностями, принадлежит работодателю (если трудовым договором не предусмотрено иное). В то же время исключительное право на произведение, созданное автором самостоятельно в нерабочее время и с использованием его материально-технических ресурсов, принадлежит самому автору произведения.