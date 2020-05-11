Суть проблемы такова. Исключительное право на служебное произведение (результаты интеллектуальной деятельности), созданное наемным работником в соответствии с его трудовыми обязанностями, принадлежит работодателю (если трудовым договором не предусмотрено иное). В то же время исключительное право на произведение, созданное автором самостоятельно в нерабочее время и с использованием его материально-технических ресурсов, принадлежит самому автору произведения.