Как сделать полезного чат-ботаЧто из пользовательского опыта надо учитывать при разработке чат-бота для финансовых организаций
По данным исследований, многие пользователи относятся к ботам с неприязнью, считая их глупыми и малополезными. Ничтожная доля опрошенных предпочитает их общению с человеком. И хотя многие компании применяют ботов, мало кому удается это делать эффективно. Что из пользовательского опыта надо учитывать при создании или совершенствовании умного помощника?
1. Решайте проблемы непосредственно в чате. Обычно финансовые чат-боты присылают инструкции, как клиенту в приложении решить проблему самостоятельно. А надо, чтобы бот не просто отвечал на вопросы или давал инструкции, а мог выполнить какую-либо задачу, не перебрасывая клиента на оператора и не заставляя второй раз проговаривать все, что уже обсудили. Разработчики часто забывают, что главная функция чат-бота – решать проблемы клиента.
На многие вопросы пользователи в состоянии найти ответы сами в разделе часто задаваемых вопросов и ответов, в поддержку они обычно пишут для решения более сложных задач. Им надо оказать помощь сразу. Например, в чате запустить перевыпуск карты или выбрать категории для кэшбэка.
2. Повышайте сложность чат-бота постепенно. Многие компании стремятся сэкономить на операторах службы поддержки и сразу замкнуть общение клиентов по всем вопросам на чат-бота. Никакой чат-бот не способен ответить самостоятельно на все запросы клиентов, да и делает это не так быстро, как хотелось бы пользователям. Помощник «Тинькофф» – «Олег» – обрабатывает без вовлечения человека до 40% обращений в сервис поддержки мобильного приложения.