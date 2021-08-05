Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Менеджмент Эксклюзивно по подписке

Как сделать полезного чат-бота

Что из пользовательского опыта надо учитывать при разработке чат-бота для финансовых организаций
Павел Калайдин , директор по технологиям искусственного интеллекта «Тинькофф»

По данным исследований, многие пользователи относятся к ботам с неприязнью, считая их глупыми и малополезными. Ничтожная доля опрошенных предпочитает их общению с человеком. И хотя многие компании применяют ботов, мало кому удается это делать эффективно. Что из пользовательского опыта надо учитывать при создании или совершенствовании умного помощника?

1. Решайте проблемы непосредственно в чате. Обычно финансовые чат-боты присылают инструкции, как клиенту в приложении решить проблему самостоятельно. А надо, чтобы бот не просто отвечал на вопросы или давал инструкции, а мог выполнить какую-либо задачу, не перебрасывая клиента на оператора и не заставляя второй раз проговаривать все, что уже обсудили. Разработчики часто забывают, что главная функция чат-бота – решать проблемы клиента.

На многие вопросы пользователи в состоянии найти ответы сами в разделе часто задаваемых вопросов и ответов, в поддержку они обычно пишут для решения более сложных задач. Им надо оказать помощь сразу. Например, в чате запустить перевыпуск карты или выбрать категории для кэшбэка.

2. Повышайте сложность чат-бота постепенно. Многие компании стремятся сэкономить на операторах службы поддержки и сразу замкнуть общение клиентов по всем вопросам на чат-бота. Никакой чат-бот не способен ответить самостоятельно на все запросы клиентов, да и делает это не так быстро, как хотелось бы пользователям. Помощник «Тинькофф» – «Олег» – обрабатывает без вовлечения человека до 40% обращений в сервис поддержки мобильного приложения.

Вы видите 33% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных