1. Решайте проблемы непосредственно в чате. Обычно финансовые чат-боты присылают инструкции, как клиенту в приложении решить проблему самостоятельно. А надо, чтобы бот не просто отвечал на вопросы или давал инструкции, а мог выполнить какую-либо задачу, не перебрасывая клиента на оператора и не заставляя второй раз проговаривать все, что уже обсудили. Разработчики часто забывают, что главная функция чат-бота – решать проблемы клиента.