3. Обзвонить, не вызывая подозрений. Ваша задача – узнать как можно больше и рассказать как можно меньше, чтобы не вызвать подозрений. Здесь вам помогут три совета. Первый: говорите так, как говорит потенциальный клиент. Если клиенты – рабочие с завода, общайтесь по-простому, без малопонятных терминов и витиеватых фраз – так же, как они. Если, к примеру, бухгалтеры, используйте профессиональную терминологию. Второе правило: задавайте в конце каждой фразы вопрос. Как говорится, лучшая защита – нападение. И чтобы побудить секретаря или менеджера отвечать на вопросы, а не интересоваться, кто вы, больше спрашивайте. И наконец, третье: будьте настойчивы и требовательны. Говорите, что товар стоит слишком дорого, что видели дешевле, что хотите доставку побыстрее и т. д. У сотрудника сложится впечатление, что вы нетерпеливый клиент, и он быстрее отправит вам прайс-лист и не будет ни в чем подозревать.