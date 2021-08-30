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Как проводить конкурентную разведку

Шесть шагов, необходимых для выработки эффективного плана развития
Владимир Якуба , генеральный директор компании Tom Hunt

Самый верный способ при минимальных рисках наладить существующие бизнес-процессы – предварительно провести конкурентную разведку. Только основываясь на цифрах, а не предположениях, можно принять правильное решение об изменении ассортимента, улучшении сервиса и т. д. Какие данные собирать и как общаться с бдительными менеджерами по продажам и как использовать полученную информацию?

1. Сформулировать цель. Перед тем как начинать разведку, определите цель. Какие самые распространенные жалобы ваших клиентов? Что они хотели бы улучшить? Какой вопрос хотите решить вы? В зависимости от цели будут свои особенности проведения бенчмаркинга. Например, если вы хотите, чтобы ваши менеджеры лучше отрабатывали возражения, вам нужно звонить конкурентам и провоцировать их сотрудников. Если ваша задача – снизить цену на продукт, то здесь нужно будет узнать, за счет чего это делают другие компании. Тогда при обзвоне стоит акцентировать именно на этом: просить скидку, блефовать, что видели дешевле, и т. д. Сформулируйте цель и только после этого переходите ко второму пункту.

2. Придумать легенду. В большинстве случаев при проведении конкурентной разведки достаточно притвориться клиентом. Однако, если вы работаете в сфере b2b, лучше продумать легенду: должность, название компании, цель покупки и т. д. Подготовьте контакты: ни в коем случае не выдайте рабочий электронный адрес или телефон. И, вооружившись этими данными, начинайте звонить.

3. Обзвонить, не вызывая подозрений. Ваша задача – узнать как можно больше и рассказать как можно меньше, чтобы не вызвать подозрений. Здесь вам помогут три совета. Первый: говорите так, как говорит потенциальный клиент. Если клиенты – рабочие с завода, общайтесь по-простому, без малопонятных терминов и витиеватых фраз – так же, как они. Если, к примеру, бухгалтеры, используйте профессиональную терминологию. Второе правило: задавайте в конце каждой фразы вопрос. Как говорится, лучшая защита – нападение. И чтобы побудить секретаря или менеджера отвечать на вопросы, а не интересоваться, кто вы, больше спрашивайте. И наконец, третье: будьте настойчивы и требовательны. Говорите, что товар стоит слишком дорого, что видели дешевле, что хотите доставку побыстрее и т. д. У сотрудника сложится впечатление, что вы нетерпеливый клиент, и он быстрее отправит вам прайс-лист и не будет ни в чем подозревать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных