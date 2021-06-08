Как продавать, если клиенты затянули поясаИ обычных приемов работы с возражениями недостаточно
Ситуация неопределенности заставила клиентов затянуть пояса – и теперь просто работать с возражениями недостаточно. Как наладить общение, чтобы добиться положительного решения клиента?
1. Измените собственный настрой. У большинства менеджеров не получается продавать, потому что они сами не верят, что их продукт важный и ценный. Они рассказывают, например, о ноутбуке и думают: это и правда дорого, эта покупка не первой важности, с ней можно повременить. И это настроение передается клиенту, он видит вашу неуверенность и неубедительность, поэтому уходит ни с чем. Можно посмотреть на свой товар не с точки зрения цены, а с позиции пользы. Сейчас так много сотрудников работает в удаленном формате, значит, им нужна хорошая техника, которая будет приносить достойный заработок. Так почему бы не помочь приобрести подходящий ноутбук? Здесь даже не в самом товаре дело, а в вашем отношении и реакциях.
2. Предложите нужный сервис. В 2021 г. у клиентов возросли требования, поскольку поставщики стали сражаться за их внимание. Чего только не придумали: сняли ограничения по количеству подключенных сотрудников в облачных бухгалтерских сервисах, ввели бесконтактную доставку, дарили покупателям маски и антисептики. Преподаватели перешли в онлайн. Мастера салонов красоты стали менеджерами по продажам и ведущими курсов. В общем, каждый подстраивался, как мог, лишь бы привлечь и удержать клиентов.
Вам тоже надо создать такой сервис, чтобы у вас хотелось покупать. Сервис начинается с улыбки менеджера по продажам и заканчивается программами лояльности: делайте то, что можете в данный момент. Как минимум, заботьтесь. Начните с малого: искренне пытайтесь помочь, предлагайте чай, оперативно отвечайте на вопросы и делайте чуть-чуть больше, чем остальные. Клиент всегда будет лояльнее к компании, которая и в удобное время товар привезет, и на вопросы после 18.00 ответит.