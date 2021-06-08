1. Измените собственный настрой. У большинства менеджеров не получается продавать, потому что они сами не верят, что их продукт важный и ценный. Они рассказывают, например, о ноутбуке и думают: это и правда дорого, эта покупка не первой важности, с ней можно повременить. И это настроение передается клиенту, он видит вашу неуверенность и неубедительность, поэтому уходит ни с чем. Можно посмотреть на свой товар не с точки зрения цены, а с позиции пользы. Сейчас так много сотрудников работает в удаленном формате, значит, им нужна хорошая техника, которая будет приносить достойный заработок. Так почему бы не помочь приобрести подходящий ноутбук? Здесь даже не в самом товаре дело, а в вашем отношении и реакциях.