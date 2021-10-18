Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Менеджмент Эксклюзивно по подписке

Как корпоративные телефоны осложнили жизнь работодателям

Новые правила регистрации корпоративных SIM-карт
Елена Кожемякина , управляющий партнер BLS

Недавно директор по персоналу крупной компании получил детализацию счета по служебному телефону сотрудника и обнаружил, что тот потратил на телефонную связь 200 000 руб. в летние месяцы. Номер не заблокировали, так как он был безлимитным, а счета оплачивались постфактум.

Оказалось, сотрудник был на временном удаленном режиме работы и уехал к семье в Крым, там же провел и отпуск. Все это время он пользовался телефоном. Где он находился конкретно, никто в службе персонала не знал, да и за звонками никто не следил. Вернуть средства было бы трудно, тем более что положения о пользовании мобильной связью в компании не было, а работник летом успешно выполнил все поставленные задачи. К счастью, он пошел навстречу и был готов обсудить возмещение затрат.

Перерасход средств на телефонах с корпоративными сим-картами не единственная проблема. Недавно законодатели создали еще одну. С 1 июня этого года сведения обо всех корпоративных телефонных номерах надо вносить в специальный реестр на портале госуслуг. Такие поправки в закон о связи были приняты еще 30.12.2020 федеральным законом № 533. Цели понятны – борьба с серыми и анонимными сим-картами и телефонным мошенничеством.

Однако эта борьба вновь ляжет на плечи работодателей. С начала лета данные по новым сим-картам надо загружать в специальный раздел на сайте госуслуг. Если договор с оператором связи заключен ранее, загрузить данные нужно до конца осени. Иначе с 1 декабря телекоммуникационные компании начнут блокировать номера. Это касается и сим-карт в онлайн-кассах, терминалах оплаты, модемах, шлагбаумах и т. д. Правда, для них сделали отсрочку до 2023 г.

Вы видите 40% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных