Оказалось, сотрудник был на временном удаленном режиме работы и уехал к семье в Крым, там же провел и отпуск. Все это время он пользовался телефоном. Где он находился конкретно, никто в службе персонала не знал, да и за звонками никто не следил. Вернуть средства было бы трудно, тем более что положения о пользовании мобильной связью в компании не было, а работник летом успешно выполнил все поставленные задачи. К счастью, он пошел навстречу и был готов обсудить возмещение затрат.