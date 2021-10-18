Как корпоративные телефоны осложнили жизнь работодателямНовые правила регистрации корпоративных SIM-карт
Недавно директор по персоналу крупной компании получил детализацию счета по служебному телефону сотрудника и обнаружил, что тот потратил на телефонную связь 200 000 руб. в летние месяцы. Номер не заблокировали, так как он был безлимитным, а счета оплачивались постфактум.
Оказалось, сотрудник был на временном удаленном режиме работы и уехал к семье в Крым, там же провел и отпуск. Все это время он пользовался телефоном. Где он находился конкретно, никто в службе персонала не знал, да и за звонками никто не следил. Вернуть средства было бы трудно, тем более что положения о пользовании мобильной связью в компании не было, а работник летом успешно выполнил все поставленные задачи. К счастью, он пошел навстречу и был готов обсудить возмещение затрат.
Перерасход средств на телефонах с корпоративными сим-картами не единственная проблема. Недавно законодатели создали еще одну. С 1 июня этого года сведения обо всех корпоративных телефонных номерах надо вносить в специальный реестр на портале госуслуг. Такие поправки в закон о связи были приняты еще 30.12.2020 федеральным законом № 533. Цели понятны – борьба с серыми и анонимными сим-картами и телефонным мошенничеством.
Однако эта борьба вновь ляжет на плечи работодателей. С начала лета данные по новым сим-картам надо загружать в специальный раздел на сайте госуслуг. Если договор с оператором связи заключен ранее, загрузить данные нужно до конца осени. Иначе с 1 декабря телекоммуникационные компании начнут блокировать номера. Это касается и сим-карт в онлайн-кассах, терминалах оплаты, модемах, шлагбаумах и т. д. Правда, для них сделали отсрочку до 2023 г.