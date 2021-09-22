Первое серьезное изменение законов произошло в июне 2015 г., когда в ст. 64 Трудового кодекса (ТК) появилось право мотивированного отказа. В соответствии с ним кандидат, которого не взяли на работу, может письменно потребовать от работодателя объяснения причины отказа. А компания за семь дней обязана ответить – тоже в письменном виде. Соискатели со временем стали чаще пользоваться этим правом, и, хотя службы персонала тоже научились делать все правильно, в последние годы число судебных исков стабильно растет. И суды иногда требуют заново провести отбор на вакансию или даже принять человека в штат.