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Какие документы работодатель вправе попросить у кандидата

Приглашая его на собеседование
Елена Кожемякина , управляющий партнер BLS

Почти в каждой крупной компании существует практика, когда службы персонала и безопасности проверяют, есть ли у кандидатов на определенные должности судимости и находились ли они под следствием (criminal check). И это далеко не единственные щекотливые моменты в общении работодателя и соискателя. За последнее время и законы, и судебная практика изменились, и приходится соблюдать множество правил, чтобы не получить штраф или судебный иск от сотрудника. 

Первое серьезное изменение законов произошло в июне 2015 г., когда в ст. 64 Трудового кодекса (ТК) появилось право мотивированного отказа. В соответствии с ним кандидат, которого не взяли на работу, может письменно потребовать от работодателя объяснения причины отказа. А компания за семь дней обязана ответить – тоже в письменном виде. Соискатели со временем стали чаще пользоваться этим правом, и, хотя службы персонала тоже научились делать все правильно, в последние годы число судебных исков стабильно растет. И суды иногда требуют заново провести отбор на вакансию или даже принять человека в штат.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных