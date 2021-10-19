Как доказать начальству нужность обучения сотрудниковПять пунктов для убедительного выступления директора по персоналу
Продать топ-менеджерам новые программы обучения и развития сотрудников, получить их одобрение и финансирование очень непростая задача для директора по персоналу.
Из-за того что службы персонала не в ладах с цифрами, возникают ситуации, когда блестящие проекты по управлению персоналом игнорируются руководством. Это происходит потому, что начальство не понимает пользу проекта, а слова директора по персоналу воспринимает как абстрактные разглагольствования. Что нужно, чтобы стороны понимали друг друга и презентация прошла успешно?
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