Из-за того что службы персонала не в ладах с цифрами, возникают ситуации, когда блестящие проекты по управлению персоналом игнорируются руководством. Это происходит потому, что начальство не понимает пользу проекта, а слова директора по персоналу воспринимает как абстрактные разглагольствования. Что нужно, чтобы стороны понимали друг друга и презентация прошла успешно?