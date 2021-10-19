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Как доказать начальству нужность обучения сотрудников

Пять пунктов для убедительного выступления директора по персоналу
Елена Малильо , директор компании University of Future Business Skills, эксперт «Актион акселератора»

Продать топ-менеджерам новые программы обучения и развития сотрудников, получить их одобрение и финансирование очень непростая задача для директора по персоналу. 

Из-за того что службы персонала не в ладах с цифрами, возникают ситуации, когда блестящие проекты по управлению персоналом игнорируются руководством. Это происходит потому, что начальство не понимает пользу проекта, а слова директора по персоналу воспринимает как абстрактные разглагольствования. Что нужно, чтобы стороны понимали друг друга и презентация прошла успешно?

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных