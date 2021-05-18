Каких сотрудников компании хотят учить, а каких нет

Работодатели теперь иначе, нежели до пандемии, относятся к тому, кого именно из сотрудников нужно учить в первую очередь и чему именно учить. Многие прежде модные учебные предметы потеряли актуальность, расходы на обучение сократились, причем персонал разных должностных уровней пострадал от урезания образовательных бюджетов неодинаково. Таковы выводы недавнего исследования компании «Экопси консалтинг», выяснявшей, как в России в пандемию изменилось корпоративное обучение. Были опрошены 242 компании из 19 отраслей. Соавторы исследования – EY, Московская школа управления «Сколково», компании CBSD, «Амплуа», «Тренингспейс» и «Институт тренинга».