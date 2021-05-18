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Каких сотрудников компании хотят учить, а каких нет

И какие учебные курсы, важные до пандемии, сейчас утратили актуальность
Юлиана Петрова Мария Подцероб
Варвара Гранкова

Работодатели теперь иначе, нежели до пандемии, относятся к тому, кого именно из сотрудников нужно учить в первую очередь и чему именно учить. Многие прежде модные учебные предметы потеряли актуальность, расходы на обучение сократились, причем персонал разных должностных уровней пострадал от урезания образовательных бюджетов неодинаково. Таковы выводы недавнего исследования компании «Экопси консалтинг», выяснявшей, как в России в пандемию изменилось корпоративное обучение. Были опрошены 242 компании из 19 отраслей. Соавторы исследования – EY, Московская школа управления «Сколково», компании CBSD, «Амплуа», «Тренингспейс» и «Институт тренинга».

Больше за меньшие деньги

55% компаний сократили затраты на обучение сотрудников, по данным исследования. В основном все одновременно сокращали и учебные часы, и затраты. Но 26% компаний, хотя и сократили затраты, при этом увеличили объемы обучения, т. е. стали меньше платить за единицу обучения (тренинг или программу).

В пандемию количество обученных сотрудников «Сбера» существенно не изменилось, однако доля дистанционных часов обучения выросла, рассказывает старший вице-президент – руководитель блока управления персоналом «Сбера» Наталья Дудина. Это сократило расходы на обучение примерно на 10%, говорит она.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных