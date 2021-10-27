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Как понять, что корпоративная культура сдерживает развитие компании

И как ее изменить
Ирина Чистова , руководитель практики инновационного консалтинга и дизайна Accenture в России

Пандемия подстегнула реформы в компаниях. Они открывали новые направления, меняли клиентов и поставщиков, спешно внедряли цифровые технологии, оптимизировали бизнес-процессы, переходили на удаленный и гибридный режим работы. Трудность в том, что их корпоративная культура не успевала угнаться за всеми этими преобразованиями. Как руководству понять, что корпоративная культура устарела и сдерживает развитие компании?

Первый сигнал – устойчивое снижение производительности труда. Например, проектная команда в течение долгого времени не выполняет план по ключевым показателям.

Второй сигнал – снижение интереса к работе. Руководитель (хотя и не всегда сразу) замечает, что сотрудники утратили инициативу, стали равнодушны к общему делу, поведение ключевых сотрудников заметно изменилось.

Третий сигнал – рост количества конфликтов. Сотрудники обвиняют друг друга в отсутствии нужного результата, общение к тому же затрудняется из-за удаленной работы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных