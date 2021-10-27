Пандемия подстегнула реформы в компаниях. Они открывали новые направления, меняли клиентов и поставщиков, спешно внедряли цифровые технологии, оптимизировали бизнес-процессы, переходили на удаленный и гибридный режим работы. Трудность в том, что их корпоративная культура не успевала угнаться за всеми этими преобразованиями. Как руководству понять, что корпоративная культура устарела и сдерживает развитие компании?