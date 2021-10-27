Как понять, что корпоративная культура сдерживает развитие компанииИ как ее изменить
Пандемия подстегнула реформы в компаниях. Они открывали новые направления, меняли клиентов и поставщиков, спешно внедряли цифровые технологии, оптимизировали бизнес-процессы, переходили на удаленный и гибридный режим работы. Трудность в том, что их корпоративная культура не успевала угнаться за всеми этими преобразованиями. Как руководству понять, что корпоративная культура устарела и сдерживает развитие компании?
Первый сигнал – устойчивое снижение производительности труда. Например, проектная команда в течение долгого времени не выполняет план по ключевым показателям.
Второй сигнал – снижение интереса к работе. Руководитель (хотя и не всегда сразу) замечает, что сотрудники утратили инициативу, стали равнодушны к общему делу, поведение ключевых сотрудников заметно изменилось.
Третий сигнал – рост количества конфликтов. Сотрудники обвиняют друг друга в отсутствии нужного результата, общение к тому же затрудняется из-за удаленной работы.