Как показало наше недавнее исследование, одна из ключевых причин ухода сотрудников заключается в том, что они не ощущали, что их ценят. Вместо того чтобы проанализировать истинные причины оттока, многие работодатели просто повышали зарплату или предлагали особо ценным кадрам дополнительные бонусы и премии, пренебрегая укреплением психологических и социальных связей с людьми. В итоге сотрудники чувствуют, что с ними заключают сделку, а не выражают признательность за героическую работу в пандемию. И уходят, благо на сегодняшнем HR-рынке условия определяет соискатель.