Как выиграть в борьбе за ценные кадрыВ условиях нынешней рекордной волны увольнений в компаниях
Крупнейшие компании мира отмечают тревожную тенденцию – волну увольнений. При этом более трети из тех, кто уволился в последние полгода, ушли в никуда, не имея на примете нового места работы. Это рекордный показатель, подрывающий деятельность предприятий коммерческого и государственного секторов. Задача удержания и стимулирования персонала становится критически важной. Проблема усугубляется тем, что компании не до конца понимают, почему увольняются их сотрудники.
Как показало наше недавнее исследование, одна из ключевых причин ухода сотрудников заключается в том, что они не ощущали, что их ценят. Вместо того чтобы проанализировать истинные причины оттока, многие работодатели просто повышали зарплату или предлагали особо ценным кадрам дополнительные бонусы и премии, пренебрегая укреплением психологических и социальных связей с людьми. В итоге сотрудники чувствуют, что с ними заключают сделку, а не выражают признательность за героическую работу в пандемию. И уходят, благо на сегодняшнем HR-рынке условия определяет соискатель.
За пандемию люди устали (о выгорании сообщает около трети мужчин и более 40% женщин), многие переживают горе. Они хотят видеть в своей работе новый, свежий смысл. Они хотят поддерживать с коллегами и руководителями социальные и межличностные отношения. Они хотят испытывать чувство общности с другими людьми. И ждут индивидуального подхода.
Вот несколько рекомендаций компаниям, как повысить свою привлекательность для лучших специалистов.