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Как выиграть в борьбе за ценные кадры

В условиях нынешней рекордной волны увольнений в компаниях
Яков Сергиенко , управляющий партнер McKinsey & Company по России и СНГ

Крупнейшие компании мира отмечают тревожную тенденцию – волну увольнений. При этом более трети из тех, кто уволился в последние полгода, ушли в никуда, не имея на примете нового места работы. Это рекордный показатель, подрывающий деятельность предприятий коммерческого и государственного секторов. Задача удержания и стимулирования персонала становится критически важной. Проблема усугубляется тем, что компании не до конца понимают, почему увольняются их сотрудники.

Как показало наше недавнее исследование, одна из ключевых причин ухода сотрудников заключается в том, что они не ощущали, что их ценят. Вместо того чтобы проанализировать истинные причины оттока, многие работодатели просто повышали зарплату или предлагали особо ценным кадрам дополнительные бонусы и премии, пренебрегая укреплением психологических и социальных связей с людьми. В итоге сотрудники чувствуют, что с ними заключают сделку, а не выражают признательность за героическую работу в пандемию. И уходят, благо на сегодняшнем HR-рынке условия определяет соискатель.

За пандемию люди устали (о выгорании сообщает около трети мужчин и более 40% женщин), многие переживают горе. Они хотят видеть в своей работе новый, свежий смысл. Они хотят поддерживать с коллегами и руководителями социальные и межличностные отношения. Они хотят испытывать чувство общности с другими людьми. И ждут индивидуального подхода.

Вот несколько рекомендаций компаниям, как повысить свою привлекательность для лучших специалистов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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