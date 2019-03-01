Четыре главные юридические ошибки малого бизнеса
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Главная ошибка предпринимателей – самонадеянность. Они начинают свое дело, не изучив организационные, юридические детали, а также вопросы, связанные с взаимоотношениями с госорганами. И это плохо заканчивается. Какие же юридические ошибки совершают предприниматели чаще всего?
1. Работа без бухгалтеров и юристов. Почти все считают, что достаточно скачать из интернета типовые формы уставов, хозяйственных договоров, равно как формы любых исковых заявлений, апелляционных жалоб и т. д. Но как не бывает одинаковых людей, так и не существует типового устава, договора и проч. Например, главные вопросы, которые закрепляются в уставе, касаются управления обществом, распоряжения долями в уставном капитале (включая процедуру выхода из состава участников) и распределения прибыли. В скачанном из сети уставе могут содержаться взаимоисключающие положения. Например, что участник может в любое время выйти из общества, но при обязательном согласии всех остальных участников. На практике это создает тупиковую ситуацию. Не меньше противоречий в пунктах о распределении прибыли. Вот у общества два соучредителя. Один участник настаивает на выплате дивидендов, а другой – на инвестировании прибыли в расширение бизнеса. В уставе стандартно написано, что для принятия решения нужно более 50% голосов. Участники не придут к согласию – бизнес парализован.
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