Как компаниям потребительского сектора перестроить продажи

1. Проведите новую классификацию клиентов. Покупатели стали другими: совершают покупки реже, предпочитают онлайн и магазины у дома. Увеличилась как сама корзина, так и доля товаров длительного хранения в ней. Клиенты пересматривают свое отношение к брендам: на первый план выходят наличие и цена продукции.