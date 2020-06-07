Как компаниям потребительского сектора перестроить продажи

Как компаниям потребительского сектора перестроить продажиПять шагов, которые помогут им выдержать кризис и затем восстановиться
Те сотрудники, которые были лучшими продавцами до кризиса, не обязательно останутся таковыми и после
Сектор потребительских товаров (FMCG) пострадал от кризиса меньше других отраслей, но все равно испытывает трудности из-за снижения спроса, разрыва цепочек поставок и неплатежей контрагентов. Изменения в поведении покупателей и структуре потребительских рынков сохранятся надолго. И компаниям потребительского сектора придется перестраивать модель продаж. Как это сделать?
1. Проведите новую классификацию клиентов. Покупатели стали другими: совершают покупки реже, предпочитают онлайн и магазины у дома. Увеличилась как сама корзина, так и доля товаров длительного хранения в ней. Клиенты пересматривают свое отношение к брендам: на первый план выходят наличие и цена продукции.
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