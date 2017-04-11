Работодателей хотят обязать выявлять профессиональные заболевания у сотрудников

Минтруд разрабатывает законопроект об обязанности работодателей выявлять ранние признаки профессиональных заболеваний у своих сотрудников.

«Нам очень важно законодательство перестроить, внести туда экономические стимулы, для того чтобы работодатели были, с одной стороны, заинтересованы, с другой стороны, были обязаны это делать — выявлять на ранних стадиях признаки профзаболеваний, я бы даже сказал, ранние признаки профзаболеваний», — сказал министр труда и социальной защиты Максим Топилин на Всероссийской неделе охраны труда.

Он отметил, что если у работника обнаружены первые признаки профзаболевания, то «человека надо, наверное, переобучать и выводить с этого рабочего места». «Правильней деньги по несчастным случаям на производстве тратить именно на такие программы — на ранее выявление, на переобучение, на выведение, — чем платить различные пособия по утрате трудоспособности, по потере заработка и так далее», — приводит RNS слова министра. По словам Топилина, ведомство планирует закончить работу над законопроектом в течение двух лет.