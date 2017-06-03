Роструд назвал самую нужную предприятиям профессию

Руководитель Роструда Всеволод Вуколов заявил, что на рынке не хватает специалистов инженерной отрасли. «На сегодняшний день главная [проблема] все-таки для предприятий — они не могут найти специалиста в инженерной отрасли, не могут найти именно специалиста в сфере производственного блока. Поэтому, конечно, с моей точки зрения, необходимо уделять внимание подготовке специалистов именно в сфере производства», — сказал он в интервью «РИА Новости» на площадке ПМЭФ-2017.

По мнению Вуколова, главная задача сегодня – повышение производительности труда, поэтому необходимо переобучать людей невостребованных профессий. Так, по его мнению, они могли бы найти себя в других отраслях экономики.